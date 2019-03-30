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TESK'ten "altına taksit uygulaması çeşitlendirilsin" talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "İşçilik gerektiren altın satışlarına taksit imkanı getiren yeni düzenleme, esnaf ve altın alacaklar için sevindirici" - "4 taksit imkanı gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli"

30 Mart 2019 Cumartesi 10:58
TESK'ten "altına taksit uygulaması çeşitlendirilsin" talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işçilik gerektiren altın satışlarına taksit imkanı getiren yeni düzenlemenin esnaf ve altın alacaklar için sevindirici olduğunu belirterek, "4 taksit gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kuyumculuk sektörü için geçen yıl kaldırılan taksit seçeneğinin, kuyumcu esnafının talebi üzerine yeniden düzenlendiğini belirterek, kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde getirilen kredi kartına 4 taksit olanağının altın satanlar ve satacaklar için sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Kuyumcu esnafının, taksit uygulaması yokken ticaret hacminde büyük düşüş yaşadığını aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"İşçilik gerektiren altın satışlarına taksit imkanı getiren yeni düzenleme, esnaf ve altın alacaklar için sevindirici. Kuyumcu esnafımızın da kazancını artıracak olan bu düzenleme piyasaları hareketlendirir. 4 taksit imkanı gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli. Her yıl ortalama yarım milyon çift dünya evine giriyor, alışverişlerin hareketlenmesi piyasaları da canlandırır."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:58
  1. altına 4 taksit
  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  3. Bendevi Palandöken
  4. TESK

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