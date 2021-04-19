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Medya Teşkilat'tan peş peşe kötü haberler!
Medya

Teşkilat'tan peş peşe kötü haberler!

TRT'nin Teşkilat dizisinde koronavirüs şoku yaşanıyor. Sabah saatlerinde Hulki karakterini oynayan Nihat Altınkaya'nın koronavirüse yakalandığının öğrenilmesinin ardından bir başrol oyuncusundan daha kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:49:00 -
Teşkilat'tan peş peşe kötü haberler!

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ve TRT'nin nefes kesen dizisi Teşkilat’ta koronavirüs şoku yaşanıyor.

Dizinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu corona virüse yakalandı. Sette paniğe neden olan bu gelişme sonrası tüm ekibin karantiya alındığı öğrenildi.

Hulki de koronavirüse yakalanmıştı

Öte yandan bugün sabah saatlerinde alınan habere göre dizide Hulki rolünü oynayan Nihat Altınkaya'nın da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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