Teşkilat'ta nefes kesen sahne

Türk Milli İstihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, ‘Teşkilat’ta gün yüzüne çıkıyor.

Yunanistan'a mecburi iniş

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Sonrasında yaşananlar izleyicileri ekranlara kilitledi.

Tüyler ürperten ananos

Türk jetleri, büyük bir görevden dönen Türk milli istihbaratının kahramanlarını taşıyan uçağı takip eden Yunan jetlerini sınırdan uzaklaştırır.

Ve Türk jetinden duyulan o anaons:

Dün olduğu gibi bugün de havadaki savaşan şahinler, sınırlarımızın müdafaasında en ön safta dosta güven, düşmana korku vermeye devam etmektedir. Memlekete hoş geldiniz...