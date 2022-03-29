Teşkilat'ta Mete Başkan'dan sonra bir ayrılık daha! Diziden ayrılıyor

TRT’nin Tims&B imzalı dizisi Teşkilat pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Daha önce diziden ayrılan Mesut Akusta'nın ardından Ezgi Eyüboğlu da projeden ayrılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya ve Tuncer Salman gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin Mete Başkan’ı Mesut Akusta projeye veda etmişti.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlediği dizide ayrılıkların devam edeceği ortaya çıktı. Yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel ve Burak Müjdeci oturan rekortmen diziden Ezgi Eyüboğlu da ayrılacak.

Dizinin Ceren’i Eyüboğlu aslında birinci sezonun ilk yarısında hikâyeden ayrılacaktı. Ancak karakter diziye çok yakışınca ömrü 2 sezon sürdü. Senaryodaki hikâyesi biten oyuncunun kaçıncı bölümde ayrılacağı ise yakında belli olacak.