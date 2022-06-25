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Medya Teşkilat'ın Serdar'ı bayağı değişti!
Medya

Teşkilat'ın Serdar'ı bayağı değişti!

Teşkilat dizisinin sezon finali vermesi ile Urla'da ailesi ile tatil yapan Çağlar Ertuğrul saçlarını kestirerek imaj değişikliği yaptı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 11:19:00 -
Teşkilat'ın Serdar'ı bayağı değişti!

Teşkilat dizisinin sezon finali vermesi ile Urla'da ailesi ile tatil yapan Çağlar Ertuğrul saçlarını kestirerek imaj değişikliği yaptı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'da 'Serdar' karakterine hayat veren 34 yaşındaki başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul imaj değişikliği ile sosyal medyayı salladı.

 

Dizinin sezon finali yapması ile ünlü oyuncu ailesi ile birlikte tatil yapmaya Ural'ya gitti. Aile evinde tatil yapan Çağlar Ertuğrul bir röportajında ailesinin yanında daha mutlu olduğunu söylemişti.

Saçlarını kestiren oyuncunun yeni imajı instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile büyük beğeni topladı.  

Teşkilat dizisinde yürekleri ağza getiren bir sezonla ekranlara ara veren Ertuğrul'un tarzının yeni sezonla alakası olup olmadığı ise merak konusu oldu.

 

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Yorumlar

Yilmaz

Yahu Akit sende... .Bu gezi artıklarını hem elestiriyorsun hem reklamını yapıyorsun ,bizim başka derdimiz kalmadı bunu imajinimi dusünelim..
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