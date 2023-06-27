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Medya Teşkilat'ın 'Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı
Medya

Teşkilat'ın 'Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 11:33:00 -
Teşkilat'ın 'Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Dördüncü sezonu merakla beklenen TRT 1'in fenomen dizisi Teşkikat'ta 'Halit Başkan' karakterini oynayan Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı.

TRT 1 ekranında yayınlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel'in üstlendiği, senaryosunu Teşkilat Senaryo Ekibi'nin kaleme adlığı ilk bölümü 7 Mart 2021'de yayınlanan 'Teşkilat', 25 Haziran Pazar akşamı 3'üncü sezon finalini gerçekleştirdi.

Dizi, her sezon finalinde olduğu gibi dördüncü sezonu sabırsızlıkla bekleten bir finale imza atarken, başrol oyuncularının da akıbeti konuşulur oldu. Dizide, 'Ömer Atmaca' rolüyle izleyici karşısına çıkan Murat Yıldırım'ın ekibe veda edeceği tartışılıyordu. Ancak beklenmedik veda dizinin sevilen karakteri 'Halit Gür'ü oynayan Turgut Tunçalp'ten geldi.

'HER ZAMAN GÜZEL BİR ŞEKİLDE HATIRLAYACAĞIM'

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin “Halit Başkan”ı Turgut Tunçalp instagram sayfasından bir veda yazısı paylaştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ünlü oyuncu Tunçalp yayınladığı mesajında; “Sevgili Teşkilat ailesi başta yapımcımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar olmak üzere yayıncı kuruluşumuz TRT 1’e tüm çalışma ve ekip arkadaşlarıma her zaman güzel bir şekilde hatırlayacağım bu muhteşem deneyim ve bana kattıkları için çok teşekkür ederim. Tims&B ailesiyle yollarımızın tekrar kesişmesi dileğiyle tekrar sevgiler ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Tunçalp'in artık farklı roller oynamak ve farklı projelerde yer almak istediği için bu kararı aldığı öğrenildi.

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