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Medya Teşkilat'a sürpriz transfer! Oynayacağı karakter belli oldu
Medya

Teşkilat'a sürpriz transfer! Oynayacağı karakter belli oldu

TRT1'de Pazar günlerine damga vuran Teşkilat dizisine sürpriz bir oyuncu transferi gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 09:00:00 -
Teşkilat'a sürpriz transfer! Oynayacağı karakter belli oldu

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat bomba bir transfere imza attı. Oyuncu Bahattin Gök, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın kadrosuna katıldı.

Kuzgun, Çukur, Yasak Elma, Bizim Hikaye ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan Bahattin Gök'ün Teşkilat dizisinde emniyet müdürü olarak yer alacağı iddia ediliyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

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