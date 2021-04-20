“Teşkilat” yedinci bölümüyle de zirvede

Teşkilat, Total’de 12.56izlenme oranı, AB’de 13.03 izlenme oranı, ABC1’de ise 13.96 izlenme oranıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.

‘Teşkilat’, aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Ekip Teröristlerin Elinden Son Anda Kurtuldu

‘Teşkilat’ın yedinci bölümünde, teröristlere teslim olan Serdar ve Zehra ölümle burun burunayken, Hakkı ve Pınar, İngiliz gazeteciyle birlikte olay yerine geldi. Bu sırada Hulki hazırladığı düzeneği patlatarak ekip arkadaşlarını kurtardı. Karışıklıktan faydalanan ekip teröristler ne olduğunu anlayamadan kaçmayı başardı. Ekip yurda döner dönmez Hulki tedavi altına alındı. Hulki’nin organ nakli bekleyen babasının operasyonu için de gerekli hazırlıklar yapıldı.

‘Şirket’in Son Bir Şans Verdiği Fadi İntikam Peşine Düştü

SİHA’ları vurmanın yolunu bulduğunu düşünerek büyük bir eylem planlayan Fadi, SİHA’ları bir türlü düşüremeyince oyuna geldiğini anladı ve saldırı büyük bir bozguna uğradı. Kurtulmayı başaran Fadi, çareyi Avrupa’ya kaçmakta buldu. Fadi, başarısızlığının cezasını ödemek üzereyken Şirket’ten son bir şans koparmayı başardı.

Ceren, Serdar’ın Evlilik Teklifini Kabul Etti

Fadi, yeni ortağı Şef ile birlikte ekipten intikam almak için devreye soktu. Ceren’e Serdar’ı zehirlemesi görevi verilmesi üzerine Ceren, Serdar’ın evlenme teklifini kabul etti. Ceren’in tereddüt etmeden Serdar’ı zehirlemesi Fadi’yi şaşırttı ancak Fadi, Şef’in planından habersizdi.

Fadi, bununla yetinmedi ve örgütün intikam çağrılarıyla dolu bir videoyu dolaşıma soktu. Ekip, videoda bahsi geçen saldırıyı önleyebilmek için tüm imkanlarını seferber ederken, Uzay’ın elde ettiği ipucu sayesinde ele geçirilen teröristler sığınağa getirilip sorguya alındı.

Mete Bey Namlunun Ucunda

Hulki’nin babasına başarılı bir organ nakli operasyonu yapıldı. Ancak ameliyatın ardından hastaneye sızan Ceren, Hulki’nin babasının ölümüne sebep oldu. Bu hamlesiyle Fadi’nin güvenini iyice kazanan Ceren, büyük bir suikast için görevlendirildi.

Hulki’nin babasının ölümü tüm ekibi derinden sarstı. Mete Bey ve Serdar, taziye için cenaze evine giderken; ekibin kalanı sorgudaki teröristlerden elde edilen istihbaratın peşine düştü. Ekip baskın yaptığı yerde tuzağa düştü ve çapraz ateşte kaldı.

Ceren’in suikast için görevlendirildiği kişi Mete Bey’den başkası değildi. Serdar son anda tehlikeyi fark edip ilk saldırıyı püskürtse de Mete Bey’in Ceren’in yönlendirdiği drone’la vurulmasına engel olamadı.

Yeni Bölüm Merakla Bekleniyor…

Başarılı prodüksiyonu, zengin oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi ile ekranlarda fark yaratan Teşkilat’ın25 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan 8. Bölümü heyecanla bekleniyor.