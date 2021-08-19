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Medya 'Teşkilat' oyuncusundan kötü haber!
Medya

'Teşkilat' oyuncusundan kötü haber!

Oyuncu Mesut Akusta, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 22:02:00 - 2021-08-19 22:05:17
'Teşkilat' oyuncusundan kötü haber!

Sinema oyuncusu 57 yaşındaki Mesut Akusta, Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Beyin kanaması geçirdi

Sanatçı Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

"Dualarınızı eksik etmeyin"

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

 

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