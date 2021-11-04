Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sözleri

Sezon başında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan Teşkilat’a katılan oyuncu Turgut Tunçalp önemli açıklamalarda bulundu.

Bir ödül töreni sonrası konuşan Turgut Tunçalp, “Ankara’dan geliyoruz. Teşkilat’tayız. Bu sezon Teşkilat’ta devam edeceğiz. Gelecek ve sonraki yıl bakacağız duruma göre” dedi.

Turgut Tunçalp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yayından kaldırılmasına ilişkin ise “Eşkıya’dan ayrıldım. Söyleceğim bir şey yok. Yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmiyorum. Oradaki ekip arkadaşlarım için en hayırlısı neyse o olsun” ifadelerini kullandı.