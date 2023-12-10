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Medya Teşkilat oyuncusu apar topar veda ediyor mu? Oyuncu gemileri yaktı mı, hemen başka bir dizide mi olacak?
Medya

Teşkilat oyuncusu apar topar veda ediyor mu? Oyuncu gemileri yaktı mı, hemen başka bir dizide mi olacak?

Yeniakit Publisher
2023-12-10 19:52:00 - 2023-12-10 20:06:46
Teşkilat oyuncusu apar topar veda ediyor mu? Oyuncu gemileri yaktı mı, hemen başka bir dizide mi olacak?

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 88. bölümüyle ekranlara sıra sıra gelecek. Teşkilat dizisinde Uzay karakterine hayat veren Serdar Yeğin'in dizideki akıbeti ne olacak merak edildi!

TRT1 ekranlarının sevilen ve fenomen dizilerinden Teşkilat dizisinde Serdar Yeğin'in hayat verdiği Uzay karakterinin akıbeti merakla araştırılıyor. Dizinin yayımlanan fragmanında Uzay vuruluyor. İşte, Serdar Yeğin hakkında detaylar...

TEŞKİLAT UZAY ÖLÜYOR MU?

Kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinde Uzay karakterine can veren Serdar Yeğin'in varlığı araştırılanlar arasında yer aldı. 87. bölümde yaralanan Uzay ölecek mi? Serdar Yeğin'in can verdiği Uzay karakterinin akıbeti yeni bölümünün yayımlanmasıyla netlik kazanacak.

SERDAR YEĞİN KİMDİR?

Yeğin, 12 Ocak 1980 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Lise öğrenimi sırasında 1995 yılında lise Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslara katıldı ve burada sahnelenen pek çok oyunda rol aldı. 1997 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu oldu. Yükseköğrenim görmek için Ankara'ya gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. İki yıl sonra Bilkent'teki eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a yerleşti. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne katıldı. Bu okulda Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Mehmet Birkiye, Suat Özturna'nın öğrencisi oldu.

2007-2008 sezonunda Don Kişot Tiyatro tarafından sahnelenen, Şakir Gürzumar'ın yönettiği Dalga adlı oyunun genç oyuncularına verilen Afife Tiyatro Ödülleri Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü'nü ekip arkadaşları ile birlikte değer görüldü. 2016-2017 sezonunda Entropi Sahne yapımı Ebedi Barış adlı oyundaki rolü ile Direklerarası Lions Tiyatro Ödülleri'nde Küçük Salon Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. İstanbul'da Tiyatro Seyirlik'te oyunculuk yapmaya devam etmektedir. Gülşah Deniz Yeğin ile evlidir.
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