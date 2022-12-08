Teşkilat, nefes kesecek bölümleriyle ekrana dönüyor! Teşkilat'ta büyük sürpriz!

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 11 Aralık Pazar akşamı elli yedinci bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilatta bu hafta neler olacak:

Zehra, ekibi deşifre edenin kim olduğunu öğrenmiştir ancak bu bilgi, onu ölümün kıyısına getirir. Savaşı başlatan Efkar, Ömer’in ‘Hasan Atmaca’ sorgulamalarıyla karşı karşıya kalınca iplerin kopmak üzere olduğunu fark eder. Korkut’un ise uzun zamandır kaçtığı meseleyle yüzleşme vakti gelmiştir.

Ekip haini bulmak için çalışırken; Ömer, Zehra’yı hayatta tutmak için amansız bir mücadeleye girişir. Bu durum Ömer ve Zehra arasında ilk defa bir kırılma yaşanmasına sebep olurken, ekibi deşifre eden hainin hedefinde Zehra vardır.

Ne olmuştu?

Teşkilat dizisinin yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı. İzleyenleri şoke eden fragmana 'Zehra ölmesin' yorumları yağdı. TRT1'de pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisi birkaç haftadır Dünya Kupası maçları nedeniyle yayınlanmıyor. Dizinin 57. bölümü önümüzdeki hafta ekrana gelecek. Yeni bölümde taş üstünde taş kalmayacak.

ZEHRA ÖLECEK Mİ?

Teşkilat yeni fragmanda Ömer, Zehra'yı kucaklayarak hastane kapısından içeri dalıyor. Zehra bu sırada ölüm-kalım savaşı veriyor. Durumu o kadar ağır ki hayata döndürmek için doktorlar yoğun çaba sarf ediyor.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Fragmanda Zehra ile Ömer'in bir diyaloğu dikkat çekiyor. Zehra Ömer'e 'sen mi kurtardın beni' diye soruyor. Ömer ise görevini yaptığını söylerken Zehra, 'ben seni kurtaramamıştım' diyor.

Fragmanın sonunda Zehra'nın kalp atışının durduğu gösteriliyor. Ayrıca Zehra, Ömer'e 'üzüldüğüm tek bir şey var. Artık elimde sana karşı bir koz kalmadı.' diyor.

'ZEHRA ÖLMESİN' YORUMLARI

Zehra karakteri hareketsiz şekilde sedyede yatarken göründü. Fragmanı izleyenler Zehra karakterinin ölmemesi gerektiği yönünde yorumlar yaparken 'bu bölüm çok ağlayacağız' diye yorumlar da yazıldı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer’in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir.

Hartley’nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır. Bu sınav sonucunda Hartley’in talebi Ömer’e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut’un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler

Teşkilat’ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra’nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!

Dünya Kupası maçlarını yayınlayan TRT'nin hangi gün, hangi dizilerini yayınlamayacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak. 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak olan maçların yayınından hangi dizilerin etkileneceği merak konusu olmuştu.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de...

Teşkilat Tövbekar kimi canlandırıyor?

Teşkilat dizisinin yeni sezonunda ön plana çıkan Tövbekar karakterini Hakan Boyav canlandırıyor. Teşkilat dizisinin Tövbekar'ı Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur

Teşkilat 57. Bölüm Fragmanlar yayınlandı.(yeni)