Teşkilat, EDHO ve Vadi karakterlerini geri getiriyor!

EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ile Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Memati'yi oynayan Gürkan Uygun'u bir arada görecek olan seyirci, sosyal medyada da mutluluklarını dile getiriyorlar.

Akşam’a göre; Yunus Emre Yıldırımer yeni sezonda Teşkilat dizisinde rol alacak. Yıldırımer burada ünlü oyuncu Gürkan Uygun ile karşılıklı olarak kamera karşısına geçiyor. Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı efsane Memati rolü ile hafızalara yerleşmişti. Seyirci için halen Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olan Uygun, Teşkilat'ta Murat Yıldırım'ın babası olarak seyirci karşısına geçecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in yeni sezonda hangi dizide rol alacağı merak ediliyordu. EDHO ile yıldızını parlatan başarılı oyuncunun, Alparslan sonrası oynayacağı karakter, seyircide büyük heyecan oluşturdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Oktay Kaynarca'nın rol aldığı Hızır Çakırbeyli'nin ağabeyinin oğlunu oynayan Yunus Emre Yıldırımer, dizinin İlyas ile beraber kemik kadrosunda yer alıyordu.

Gürkan Uygun ilk kez 2003 yılında ekrana gelmeye başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde uzun yıllar rol almıştı. Kendine has özellikleri ile efsaneleşen Memati, Süleyman Çakır ile Polat Alemdar'ın en has arkadaşlarından biriydi.

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