Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!

MİT destekli Teşkilat dizisi yayımlandığı ilk günden beri seyircinin ilgiyle takip ettiği bir yapım haline geldi. Yayımlandığı gece yalnızca izleyiciyi televizyon ekranlarına kilitlemiyor sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oluyor. Oyuncularının da oldukça sevildiği Teşkilat'a yeni bir ismin katılması ise heyecanlandırdı.

Teşkilat dizisine gazeteci Ahmet Utlu da katıldı. Ahmet Utlu, dizide 'Şirket’in önemli isimlerinden biri olan ve 'Şef' namıyla tanınan gizemli bir karaktere hayat veriyor. Tecrübeli bir ajan olan 'Şef' yıllarca sahada operasyonlara katılarak ‘Şirket’ adına birçok faaliyette bulunduktan sonra saha operasyonlarından çekilmiş bir karakter.

Ancak restoran işletmecisi olarak görünen karakter, ardından ise 'Çiftlik' adını verdiği eğitim kampında eşsiz yeteneklerle donatılmış casusları yetiştirmeye başlıyor. "Şef’in" yetiştirdiği bu özel yetenekli ajanlar genelde yetimlerden seçiliyor. Şef’in ajanları küçük yaşlardan itibaren zorlu eğitimlerden geçerken, hazır hale geldiklerinde tüm dünyada Şirket adına faaliyet göstermekte ve mutlak suretle Şef’e itaat ediyorlar.

Teşkilat'ın altıncı bölümünde Ceren’i (Ezgi Eyüboğlu) son anda namlunun ucundan kurtaran ve ardından nasihatleri ile yol gösteren Şef, hikayede dengeleri değiştirecek bir isim olduğunun sinyallerini verdi. Teşkilat dizisi yeni bölümüyle, 18 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.

Ahmet Utlu: 1960 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılına kadar Sabah Gazetesi'nde gazeteci-fotoğrafçı olarak görev yaptı. 1991-1994 yılları arasında serbest gazeteci ve fotoğrafçı olarak çalıştı. 1992 yılına kadar Türkiye'deki gazetelerde ve yabancı haber ajansları için foto muhabirlik ve Savaş muhabirliği yaptı.

1992 yılında Renç Koçibey'le birlikte Paris-Dakar rallisine katılarak Türkiye'yi temsil etti. 1995 yılında Türkiye'de Castrol'un sponsorluğu altındaki belgesel film projesini motosikletle İstanbul-Nepal arasında gerçekleştirdi ve 'Ex Oriente Lux'- 'Güneş doğudan yükselir' adlı bu belgesel ATV'de yayınlandı.

1997'de 'Suyun doğduğu yere' adı altında yine Castrol'un sponsorluğunda, Castrol Voyager adlı ekibiyle Afrika'yı ve Nil'in kaynağına yolculuğu içeren bir başka belgesel gerçekleştirdi. Motosikletle 3 ayda gerçekleştirdiği ve Mısır, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Uganda ülkelerini içeren belgesel CİNE 5 ve Show TV'de gösterildi ve yabancı kanallara pazarlandı.

Utlu, 1997 yılında Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Moğolistan'ı içeren 'Steplerin Üzerinde, Gökmavinin Altında' adlı Orta Asya'yı içeren bir başka Castrol Voyager belgeselinin çekimlerini tamamladı.

Ahmet Utlu'nun kurduğu Yol Film adlı prodüksiyon şirketi, Türkiye içinde ve yurtdışında belgeseller çekmeyi sürdürmektedir.