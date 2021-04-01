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Medya Teşkilat dizisinde tüm dengeler değişiyor!
Medya

Teşkilat dizisinde tüm dengeler değişiyor!

TRT'nin başladığı günden bu yana büyük beğeniyle izlenen dizisi Teşkilat'ta bu hafta tüm dengeler değişecek. Peki Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 13:53:00 -
Teşkilat dizisinde tüm dengeler değişiyor!

'Teşkilat' dizisinin yeni bölümünde; kahramanlarımız, Türkiye düşmanı Fadi’nin planlarının karşısında yine ölümcül bir mücadele veriyorlar.

Kriz önlenebilir

Patlayıcı yüklü minibüse hapsedilmiş Serdar’ın fazla zamanı yoktur. Uluslararası kamuoyunda Türkiye’yi zor duruma düşürecek bombalı saldırı gerçekleşmek üzeredir. Zehra, Pınar ve Hakkı ise Alman polisinin ablukası altında, bomba yüklü aracın uzaklaşmasını izlemek zorunda kalırlar! Mete Bey karargahta olasılıkları değerlendirirken; saniyelerle yarışan ekip, Hulki’nin tehlikeli manevrası ile hem zaman kazanır hem de krizi önleyebilir! 

Hulki esir düşüyor

Neo-Naziler ise planlarına sadık kalarak, Türkiye aleyhinde yayın yapan derginin önündeki protesto alanına gelirler. Esir tuttukları Serdar’ı da protestocuların arasında göstererek, herkesi havaya uçurma planları neredeyse tamamen gerçekleşir! Ancak, ekip üyeleri birbirinden ayrı düşse de olağanüstü bir mücadele vermeye devam ederler. Verilen mücadelede bir de kayıp verirler: Hulki Rainer’e, dolayısıyla da Fadi’ye esir düşer. O Almanya’da babası da yoğun bakımda hayat mücadelesi vermektedir.

Sürpriz teklif

Ceren deşifre olduğundan şüphelenmektedir. Operasyonlardaki başarısızlığından dolayı Fadi’nin güvenini kaybetmiştir. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü anda Serdar’ın kendisine evlenme teklif etmesiyle tüm dengeler değişir.

‘Teşkilat’ dizisi, her pazar saat 20.00’de TRT 1’de.

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