Teşkilat dizisinde SİHA sahneleri damga vurdu!

TRT 1'in dizisi Teşkilat, 11 Nisan Pazar akşamı 6. Bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Fadi'nin takas tuzağı bozuldu

En güvendiği elemanı Leyal’in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkıştı. MİT'in özel ekibiyle temas kuran Fadi, Hulki'yle Leyal'ın Kuzey Irak'ta tasak edilmesi konusunda anlaştı. Ancak Fadi'nin takasta yapacağı tuzağı ise SİHA'lar bozdu.

SİHA operasyon için feda edildi

SİHA'ların güvenlik protokollerini ele geçiren Fadi'nin adamları ise bilgisayarla SİHA'ları düşürmek istedi. Saldırı planını öğrenen Serdar, Mete'yle iletişime geçti. Serdar'ın "SİHA'ları düşürebileceklerine inanırlarsa 200-300 terörist aynı anda mağaradan çıkacak. Tek seferde hepsini etkisiz hale getirebiliriz, komutanları dahil" sözleri üzerine Mete radikal bir karar verdi.

300 kişilik bir grupla askerlere saldırı hazırlığı yapan Fadi ve terör örgütünü gafil avlamak için Mete'nin emriyle bir SİHA yere düşürüldü. Fadi ise güvenlik protokolleri değiştirilen SİHA'nın kendi adamları tarafından yere düşürüldüğü sandı ve büyük sevinç yaşadı.

Serdar ve Zehra yakalandı

Diğer yandan ise takas sırasında Fadi'nin son anda bacağından vurduğu Hulki'nin yaralanması Serdar ve Zehra'nın planlarını değiştirdi. Kan kaybeden Hulki'yi bölgede bulunan ve kendi adamları olan bir doktora götürmek isteyen Serdar ve Zehra İHA'ların kontrol alanından çıkmak zorunda kaldı. Tuzağa düşürülen Serdar, Zehra ve Hulki bir mağaraya sığınmak zorunda kaldı.

Ancak terör örgütü elemanları, Serdar, Zehra ve Hulki'yi yakaladı.