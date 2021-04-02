Teşkilat dizisinde bomba karar!

4 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan Teşkilat dizisinin 5. yeni bölümü de aksiyon sahneleri ile gündeme gelmeye devam edecek. Berlin’de operasyon yapan ekipten Hulki'nin başı belaya girdi. Nihat Altınkaya’nın canlandırdığı Hulki yakalanıyor ve onu kurtarmak için de ekibin etkili bir plan yapması şartı. Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Mesut Akusta’nın başrollerinde yer aldığı dizide, Serdar’ın Ceren’e evlilik teklif etmesi herkesi fazlasıyla şaşırtacak.

5. bölüm fragmanında ise Başkan, “Başarısızlığı aklımdan bile geçirmiyorum” diyerek ekibine mutlaka görevlerini tamamlamaları gerektiğini aktarıyor. Ancak bu sefer operasyonda bir fark var. Bu sefer liderlik Zehra'ya geçiyor, Serdar ise bu durumdan oldukça şaşkın. Teşkilat dizisinin 5. bölümü Berlin’de Türklere yönelik saldırıları önleme ve ardından da düşmanın eline düşen Hulki’yi kurtarma üzerine yine aksiyon dolu sahnelerle geliyor.