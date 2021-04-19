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Medya Teşkilat dizisi oyuncusundan kötü haber
Medya

Teşkilat dizisi oyuncusundan kötü haber

TRT1’de yayınlanan fenomen Teşkilat dizisinde hayranları üzecek bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 12:15:00 -
Teşkilat dizisi oyuncusundan kötü haber

TRT’de ekranlara gelen eyting rekortmeni dizisi Teşkilat'tan çok kötü bir haber geldi. Her hafta izleyenleri ekran karşısına kilitleyen Milli İstihbarat Teşkilatı destekli dizi olan Teşkilat’ta panik yaşanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş konuyla ilgili TV100’de kaleme aldığı yazısında “TRT'nin Ankara'da çekilen reyting rekortmeni dizisi 'Teşkilat'ta korona paniği yaşandı. Dizinin Hulki'si Nihat Altınkaya'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu durum setin bir gün durmasına neden oldu. Altınkaya hemen karantinaya alınırken set ekibine yeniden test yapıldı” ifadelerini kullandı.

Dizinin yeni bölümün ekrana gelmesi bekleniyor.

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