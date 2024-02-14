Teşkilat ayaklandı! CHP'de iç savaş

Buğra Kardan İstanbul

Arkadan vurmanın, sırttan hançerlemenin âdet hâline geldiği CHP’de iç mücadele kızıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul ilçe adaylarını tayin etmesi huzursuzluğu arttırdı. “50 adamla yattı” dediği kadınla evlenen skandalların adamı Aykut Erdoğdu’yu Ümraniye’den, PYD’li teröristle fotoğraf veren Veli Ağababa’yı Malatya’dan aday gösteren, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimleri bypass eden İmamoğlu’na öfke yağdı. Nitekim İmamoğlu, dün İstanbul adaylarını tanıttığı toplantıda yuhalandı. CHP Lideri Özgür Özel’in katılmadığı toplantıda Sarıyer’de Şükrü Genç’in yerine Oktay Aksu’nun isminin zikredilmesinin akabinde pankart açan bir grup CHP’li İmamoğlu’nu terletirken, grubu “Orada attığınız sloganlarla ayıp ediyorsunuz, oturun beni dinleyin” diye azarladı. CHP’nin eskileri, İmamoğlu-Özel ikilisinin yanlış yolda olduğunu belirttiler.

Ekrem İmamoğlu pimi çekti

Akit’e konuşan CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, şunları dile getirdi: “İmamoğlu, İstanbul’da belirlediği adaylarla pimi çekti. Özel’in toplantıda yer almaması, protesto eylemlerin yapılması gerilimin dorukta olduğunu ortaya koyuyor. Demek ki hançerler, kılıçlar hâlen havada. Böyle giderse CHP toparlanamaz, kendine gelemez. CHP’de garip bir durum var. Makam elde edemeyen başlıyor kıyameti koparmaya. Bakın, yer bulamayan Gürsel Tekin’in çenesi açıldı. Şükrü Genç ve Turan Hançerli tarafı da öyle. Keşke bunlar da bizim gibi vaktiyle ‘kral çıplak’ deselerdi. CHP’de aday krizi büyüyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na yakın figürleri devre dışı bırakıyor. Onların yerlerine tanınırlığı, bilinirliği olmayan ya da skandallarla yâd edilen isimleri getiriyor. Evli iken başka bir kadınla olan, ‘50 adamla yatmış’ dediği bu kadını nikâhlayan Erdoğdu’yu Ümraniye gibi muhafazakâr bir yerden aday yapmak ne demektir? Öyle görünüyor ki İmamoğlu dilediğini elde etti. 40-45 vekili, onlarca belediyesi var. Yerel seçimlerde yenilse, İBB koltuğundan olsa da TBMM’de grup oluşturur. ‘CHP yıpranmış’ deyip Muharrem İnce gibi parti kurar. Bahanesi de hazır. ‘CHP Genel Merkezi bana yardımcı olmadı, İstanbul’un elimden gitmesi için her yöntemi kullandı’ der. Özgür Özel’in de ne yapacağı bilinmez. Kılıçdaroğlu ise düğmeye basar. Birini işaret eder.”

Sevigen: Çınarı deviriyorlar

CHP’nin eski kurmaylarından Mehmet Sevigen ise, şunları söyledi: “CHP’de deprem devam edecek. Çünkü İmamoğlu orada. İmamoğlu, CHP’yi dağıtıyor, ilkelerini yok ediyor. CHP’nin evlatlarını karşı karşıya getiriyor. Hâl berbat. Bu gidişle CHP kapanır, tarih olur. İmamoğlu, çok yanlış yapıyor. Tanınıp bilinmeyen ve CHP’de emeği olmayan isimlere makam veriyor. Evlatlarını CHP’den koparıyor. Gürsel Tekin bunlardan biri. Bakın, bir çınarı devirmek için evvela çalıları yok etmeniz gerek. İmamoğlu, bunu yapıyor. Gürsel Tekin gibi önemli biri CHP’yi bırakıyor ki bunun yegâne nedeni İmamoğlu. Karşımızda Atatürkçüleri dışlayan bir İmamoğlu var. Karşımızda CHP’yi yakınlarıyla, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, yanlılarıyla dolduran bir İmamoğlu var. Heyhat ki heyhat. ANAP’tan gelen İmamoğlu, CHP’yi tarumar etti. İmamoğlu’ndan ötürü CHP, yeni bir yenilgi alacak. İmamoğlu’na bir şey olmayacağı bilinmeli. Onun İBB elinden kaydığında başını alıp gideceği unutulmamalı. İddialıyım. İmamoğlu, seçimlerin akabinde ayrılır. 31 Mart’ı takiben ‘CHP’den bir şey olmaz’ diyerek tek başına ilerler. Yeni bir yapılanmaya gider, CHP’den vekil ve belediye başkanı kopararak parti kurar. İmamoğlu, Türkiye’nin yeni bekâ sorunudur. Ona karşı çok dikkatli olunmalıdır.”