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Medya Teşkilat 2. Sezon öncesi peş peşe ayrılıklar! Diziye veda ettiler
Medya

Teşkilat 2. Sezon öncesi peş peşe ayrılıklar! Diziye veda ettiler

TRT1'de Pazar günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisinin sezon finalinde peş peşe ayrılıklar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 07:39:00 -
Teşkilat 2. Sezon öncesi peş peşe ayrılıklar! Diziye veda ettiler

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisi sezon finaliyle hayranlarını şaşırttı. Teşkilat'ta Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakteri öldü. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Tövbekar da bir ihanete kurban gitti ve sırtından vurularak öldürüldü. Oyuncu Hakan Boyav da diziye veda etti. MİT ajanı Pınar'ı canlandıran Ezgi Şenler de sezon finalinde diziden ayrıldı. Finalde Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar da yaralandı. Peki Teşkilat'ta Serdar öldü mü?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi, 29 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın finalinde sürpriz ayrılıklar yaşandı.

Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolünü canlandıran Ezgi Şenler veda etti. Diziye veda mesajı paylaşan Şenler, "Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara’da kurduğumuz aileme çook teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa affola… Hoşça kal Pınar… " notunu yazdı.

Teşkilat'ta Gürkan Uygun'un oynadığı Yıldırım karakteri de öldü. Teşkilat'ın sevilen isimlerinden Tövbekar da bir ihanete kurban gitti ve öldürüldü. Ünlü oyuncu Hakan Boyav da sezon finalinde diziye veda etti.

Serdar bilmecesi

Dizinin finalinde ise Serdar büyük bir patlamanın ortasında kaldı. Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar'ın ölüp ölmediği ise yeni sezonda ortaya çıkacak.

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