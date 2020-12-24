TESK, yapılandırmada süre uzatımı talep etti
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasında revizyon ve süre uzatımı istedi.
Palandöken, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuruların bitmesine 1 hafta gibi kısa bir süre kaldığını belirtti. Bugüne kadarki süreçte 3 milyonu aşkın kişinin borcunu yapılandırmak üzere başvuruda bulunduğu aktaran Palandöken, “Yapılandırma süresi de 36 ay yerine 60 aya bölünürse esnaf için daha ödenebilir bir hal alır. Bu nedenle, yapılandırma kanunu Mecliste tekrar görüşülmeli ve ödeme süresi revize edilmeli. Böyle olursa esnafın üzerindeki yük gerçekten azalmış olacaktır” diye konuştu.