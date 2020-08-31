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Ekonomi TESK, Giresun'da esnafa verilecek hibe desteğinden memnun
Ekonomi

TESK, Giresun'da esnafa verilecek hibe desteğinden memnun

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Sel felaketinden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamının hibe olarak verilecek olması sevindirici"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:40:26 -
TESK, Giresun'da esnafa verilecek hibe desteğinden memnun

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Giresun'daki sel felaketinde zarar gören esnaf ve sanatkar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 50 bin liraya kadar olan zararın tamamının hibe olarak verilmesi kararının sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, sel felaketinde iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarlara verilecek desteğin söz konusu kesim için çok önemli olduğunu vurguladı.

Desteğin selden zarar gören esnafın yaralarını saracağını ifade eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Giresun Dereli'de 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamının hibe olarak verilecek olması sevindirici. Bu kararı alan Cumhurbaşkanımıza ve kararda emeği geçen yetkililere esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum."

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