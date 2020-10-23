TESK Başkanı Palandöken'den vergi yapılandırmasında 60 ay faizsiz taksit talebi:

ANKARA (AA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi yapılandırmasına ilişkin haberlerin esnaf için umut ışığı olduğunu belirterek, "Borçlar faizsiz olarak 60 ay süreyle taksitlendirilmeli. Esnafımızın borcu faizle daha da artırılmamalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır kazancı düşen esnafın, vergi ve SGK borçlarını ödeyebilmek için kredi çekmek istediğini ancak e-haciz yüzünden mağduriyet yaşadığını bildirdi.

Birkaçı haricinde bankaların genelde bu esnafa kredi vermediğine işaret eden Palandöken, binlerce esnafın banka hesaplarına el konulduğunu ve bu durumdan en çok servisçi, kantinci ve kahvehaneci esnafının etkilendiğini aktardı.

Palandöken, uzun zamandır bekledikleri vergi yapılandırması için çalışmalara başlandığına ilişkin haberlerin esnaf için umut ışığı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vergi borçları yüzünden kara kara düşünen esnafımız şimdi çıkacak yapılandırmayı bekliyor fakat bu yapılandırmada borçlar faizsiz olarak 60 ay süreyle taksitlendirilmeli. Esnafımızın borcu faizle daha da artırılmamalı. Aylardır kazancının çok altında iş yapan esnafımız için 60 ay gibi bir süre çok rahatlatıcı olacaktır. Esnaf borçlarını rahatlıkla ödedikçe, devletimiz de vergi gelirlerini düzenli olarak tahsil edebilecektir."