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Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den servisçi esnafına destek talebi
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken'den servisçi esnafına destek talebi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:45:53 -
TESK Başkanı Palandöken'den servisçi esnafına destek talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Aylardır çalışamayan okul ve personel servisçiliği yapan esnafımızın, çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır kontak açmayan servisçi esnafın desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Aylardır çalışamayan okul ve personel servisçiliği yapan esnafımızın, çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır." değerlendirmesinde bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik primleri ise devlet tarafından karşılanmalı. Aksi halde araçlarını yeniledikleri için borcunu ödeyemeyen ve icraya düşecek olan binlerce servis aracı satılığı çıkar. Bu istenmeyen satışların önüne geçmek için servisçi esnafımız mutlaka desteklenmelidir."

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