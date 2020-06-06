  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken'den normalleşme süreci değerlendirmesi:

"Halen tedirginlik hisseden vatandaş lokantaya, berbere gitmeye, taksiye, dolmuşa binmeye çekiniyor" - "Oysaki esnafımızın dükkanı, taksisi her zamankinden katbekat daha hijyenik"

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:13:09 -
TESK Başkanı Palandöken'den normalleşme süreci değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halen tedirginlik hisseden vatandaş lokantaya, berbere gitmeye, taksiye, dolmuşa binmeye çekiniyor. Oysaki esnafımızın dükkanı, taksisi her zamankinden katbekat daha hijyenik." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun 1 Haziran'dan itibaren açıldığını, birçok kısıtlamanın kaldırıldığını ve Türkiye'de normalleşme sürecinin başladığını anımsattı.

Buna rağmen esnafın kazancının "normalleşmediğine" dikkati çeken Palandöken, "Halen tedirginlik hisseden vatandaş lokantaya, berbere gitmeye, taksiye, dolmuşa binmeye çekiniyor. Oysaki esnafımızın dükkanı, taksisi her zamankinden katbekat daha hijyenik." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, salgın süresince 2 milyondan fazla esnafın büyük hasar aldığına işaret ederek, internet kafe, düğün salonu ve eğlence merkezleri gibi yerlerin halen kapalı olduğunun altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı