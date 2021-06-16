TESK Başkanı Palandöken: Hem babaları hem esnafımızı sevindirelim

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Esnafın özel günlerde yapılan alışverişler için her zamankinden daha çok beklenti içerisinde olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Az-çok, ucuz-pahalı demeden her türlü cebe uygun Babalar Günü hediyeleri için esnafımızın kapıları açık. Dağ gibi yaslandığımız babalarımızı Babalar Günü’nde unutmayalım. Esnafımız en çok özel günlerde yoğun satış yapıyor fakat pandemi dolayısıyla tüm özel günler sakin geçti. Dolayısıyla Babalar Günü alışverişleri için esnafımızın beklentisi büyük” diye konuştu.

“Babalar Günü hediyesi hem babayı hem esnafı mutlu eder”

Babalar Günü’nü sebep bilerek hediye alışverişlerinin yapılmasının hem esnafı hem de babaları mutlu edeceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken şöyle devam etti: “Özel günlerde yapılan alışverişler her zaman normal alışverişlerin en az 2 katı veya 3 katı oluyor. Fakat 1,5 yıldır tüm özel günlerde esnafımız ya tam kapalı ya da kısıtlı saatlerde kısıtlı şekilde satış yaptı. Yani salgın Sevgililer Günü, Anneler Günü, Bayramlar gibi özel günlerin hiçbirinde esnafımızı mutlu etmedi. Pandemi koşullarında kazancı düşen ve zor zamanlardan geçen esnafımız da Babalar Günü alışverişleri için büyük beklenti içerisinde vatandaşlarımızı bekliyor. İndirimlerin gerçek ve dişe dokunur olduğu esnafımızda küçük bir kalemden gömleğe, saatten pantolona, çiçekten cüzdana her türlü bütçeye uyacak, her zevke hitap edecek hediyeler mevcut. Hem babamızı mutlu etmek, hem de esnafımıza destek olmak için vatandaşlarımızı Babalar Günü alışverişi yapmaya davet ediyorum. Annelerimiz kadar değerli babalarımızı da mutlu etmek boynumuzun borcudur. Bu vesile ile tüm babaların ve baba olacakların Babalar Günü’nü kutluyorum. Şifa bekleyen babalarımıza acil şifalar, babasını kaybetmiş vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum”