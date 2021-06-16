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Ekonomi TESK, aşıda farkındalık kampanyası başlatıyor
Ekonomi

TESK, aşıda farkındalık kampanyası başlatıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı için farkındalık kampanyası başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 09:26:00 -
TESK, aşıda farkındalık kampanyası başlatıyor

TESK’ten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın çatı kuruluşu olan Konfederasyona bağlı tüm iş yerleriyle ticari araçlara haziran sonu itibarıyla broşürler asılarak “Ben Aşımı Oldum, Ya Siz?”, “Aşı Hayat Kurtarır” sloganlarıyla esnaf ve sanatkarlarla tüm vatandaşlar aşı olmaya teşvik edilecek. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra aşı olmanın virüsten korunmada büyük bir kalkan olduğuna dikkati çekti. Palandöken, bazı vatandaşların aşıyla ilgili yanlış önyargılara sahip olduğunu göz önünde bulundurarak aşının virüsten korunmadaki yeri ve önemini anlatmak adına ülke genelindeki tüm iş yerlerinde farkındalık kampanyası başlattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu kapsamda TESK olarak tüm sektörlerdeki iş yerlerimize ve ticari araçlara göndermek için afiş bastırdık. Aşının güvenli olduğunu, vatandaşın aşıdan korkmaması gerektiğini vurgulayarak ülke genelinde aşı olmayan tek bir vatandaşımızın bile kalmaması için kampanyamızı ay sonuna kadar başlatmış olacağız.”

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