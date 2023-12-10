Tesisatçı çağırmanıza gerek yok! Bu yöntemle tıkalı lavaboları hızlıca açabilirsiniz

Evlerimizin banyo ve lavabolarında meydana gelen tıkanmalar erek kireçlenme gere tıkanmalar nedeni ile ortaya çıkar. Lavaboların su giderlerinin tıkanması sonucu hem su akışı sorun haline gelerek lavabo dolar hem de bu gider tıkanıklığı kötü bir kokuya neden olur. Bu nedenle bir an önce çözmek istediğimiz lavabo tıkanıklığı için tamirci çağırmaya artık gerek kalmayacak.

Evlerde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir doğal yöntem tıkalı lavaboları dakikalar içerisinde açıyor. Herhangi bir ek kimyasal kullanmanıza gerek kalmadan lavaboları adeta kaydırak gibi akacak hale getiren bu doğal yöntem şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Tıkalı lavaboları açmak için kullanacağınız doğal yöntem karbonat, tuz ve sirke ile karşımıza çıkıyor. Asidik yapısı ile doğal bir temizlik ürünü olan beyaz sirke tuz ve karbonat ile birleştiğinde lavabolardaki kireci söküp atıyor. Üstelik karbonat, tuz ve sirke ile lavaboları dakikalar içerisinde açmak mümkün.

Tıkalı lavaboları açmak için karbonat, tuz ve sirke yöntemini kullanmak isteyenler ilk olarak 3 su bardağı karbonat ile 5 su bardağı tuzu bir kapta karıştırmalı. Ardından karışımı lavabo giderinden direkt olarak dökmeye başlayın. Bu karışımı gidere döktükten sonra sirkeyi çok az olacak şekilde ısıtın ve karışımın ardından dökün. Son olarak lavabo giderine kaynar su dökün ve lavabonun kendi kendine açılmasına izin verin.

Kaynak: Haber Global

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