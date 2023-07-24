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Dünya 'Teşhis edilemeyen hastalık' korkusu: 5 ölü
Dünya

'Teşhis edilemeyen hastalık' korkusu: 5 ölü

Yeniakit Publisher
2023-07-24 07:21:00 -
'Teşhis edilemeyen hastalık' korkusu: 5 ölü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde "teşhis edilemeyen hastalık" nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaduna eyaletindeki Sir Patrick Yakowa Hastanesi Sekreteri Ezra Joshua, yaptığı açıklamada, eyaletin Kafanchan bölgesindeki henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin hastanelik olduğunu belirtti.

Joshua, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürdüğünü ifade ederek, hastaneye getirilenlerin bazılarında öksürük ve kusma görüldüğünü kaydetti.

Ebeveynleri çocuklarını yerel doktorlara yönlendirmekten vazgeçmeleri konusunda uyaran Joshua, herhangi bir hastalık belirtisi gördüklerinde onları hızla hastaneye sevk etmeleri çağrısında bulundu.

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