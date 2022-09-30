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Gündem Teşhirci Hande Yener de topa girdi! Bir sen eksiktin edepsiz
Gündem

Teşhirci Hande Yener de topa girdi! Bir sen eksiktin edepsiz

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolara aklı sıra destek çıkmak için sahnede saçlarını kesen sözde sanatçılar kervanına teşhirci Hande Yener de katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 11:19:00 -
Teşhirci Hande Yener de topa girdi! Bir sen eksiktin edepsiz

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolara aklı sıra destek çıkmak için sahnede saçlarını kesen sözde sanatçılar kervanına teşhirci Hande Yener de katıldı.

Kuruçeşme'de sahne alan Yener, İran'daki kadınlara güya destek için konserde saçlarını keserek büyük bir şova imza attı.

 

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Bu sanatı kirleten bu sanatçı bozuntularına, edepli olmak, ahlaklı olmak, toplumun değerlerine saygılı olmak niçin ağır geliyor, malum sanatçıların inançlarından şüpheleniyoruz, yoksa bunlar Müslüman değil mi?, bunlar acaba özel dış destekli, toplumun ahlakını bozmakla görevli ajanlar mı?, ölümden sonra hesap gününe, inanmıyorlar ki bu haldeler, yine de bunları topluma daha fazla zarar vermeden Allah ıslah etsin.

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