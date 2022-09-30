Teşhirci Hande Yener de topa girdi! Bir sen eksiktin edepsiz
İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolara aklı sıra destek çıkmak için sahnede saçlarını kesen sözde sanatçılar kervanına teşhirci Hande Yener de katıldı.
İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolara aklı sıra destek çıkmak için sahnede saçlarını kesen sözde sanatçılar kervanına teşhirci Hande Yener de katıldı.
Kuruçeşme'de sahne alan Yener, İran'daki kadınlara güya destek için konserde saçlarını keserek büyük bir şova imza attı.