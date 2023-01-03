Teşhirci Eda Taşpınar'ın camideki rezaletine ilişkin flaş çağrı! "Böylelerinin cenazesi camiden kaldırılmamalı"

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Camide verdiği gayr-i ahlaki pozla İslami değerlere saygısızlıkta zirve yapan teşhirci Eda Taşpınar'a tepkiler dinmiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cami içinde verdiği ahlak dışı pozları sebebi ile re’sen soruşturma başlattığı Taşpınar'a en sert tepkilerden birisi de Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan geldi.

"Kadın olma haysiyetini ayaklar altına alan bir sefilin helada oturur gibi camide verdiği rezil poz ya aklını kaybettiğinin ya da 'Benim nazarımda cami hela hükmündedir' deyişinin resmidir." ifadesini kullanan Dr. Şenocak, böylelerinin cenazesinin camilerden kaldırılmasının da doğru olmadığı belirterek şöyle devam etti:

Dirileriyle mescide hakaret eden leşlerin ölülerinin kaldırılacağı yer cami değil, kilisedir.



