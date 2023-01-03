  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek

Son dakika: Optimar araştırma başkanı Hilmi Daşdemir az önce açıkladı! İşte en son yapılan anket sonuçları

Bir gün Kemal bir gün Meral! Batılılarla görüşme var açıklama yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zam oranını açıkladı

Emekli olacak memurlar aman dikkat! Sakın o tarihe kadar dilekçenizi vermeyin...

Loading çocuklarım Loading! Kılıçdaroğlu’nun 27 yıllık yatırımı tuttu

'Krediyle ev almak haram mı?' sorusuna Mustafa Karataş'tan dikkat çeken cevap: Maalesef...

Gram altın rekora doymuyor! FOMC tutanakları ortaya çıktı

Türkiye’nin savunma sanayisi dışa bağımlıydı şimdi rekor kırar hale geldi! İhracatta tarihi artış

Dünyada bir ilk olacak! Akıncı, yerli ve milli radar ile geliyor
Gündem Teşhirci Eda Taşpınar'ın camideki rezaletine ilişkin flaş çağrı! "Böylelerinin cenazesi camiden kaldırılmamalı"
Gündem

Teşhirci Eda Taşpınar'ın camideki rezaletine ilişkin flaş çağrı! "Böylelerinin cenazesi camiden kaldırılmamalı"

Teşhirci Eda Taşpınar'ın camide verdiği gayr-i ahlaki poz kamuoyunda infiale sebep olurken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan İslami değerlere bu denli düşman olanların cenazelerinin camilere alınmaması çağrısı geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 18:05:00 - 2023-01-03 18:17:36
Teşhirci Eda Taşpınar'ın camideki rezaletine ilişkin flaş çağrı! "Böylelerinin cenazesi camiden kaldırılmamalı"

 Yeniakit.com.tr 

Camide verdiği gayr-i ahlaki pozla İslami değerlere saygısızlıkta zirve yapan teşhirci Eda Taşpınar'a tepkiler dinmiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cami içinde verdiği ahlak dışı pozları sebebi ile re’sen soruşturma başlattığı Taşpınar'a en sert tepkilerden birisi de Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan geldi.

"Kadın olma haysiyetini ayaklar altına alan bir sefilin helada oturur gibi camide verdiği rezil poz ya aklını kaybettiğinin ya da 'Benim nazarımda cami hela hükmündedir' deyişinin resmidir." ifadesini kullanan Dr. Şenocak, böylelerinin cenazesinin camilerden kaldırılmasının da doğru olmadığı belirterek şöyle devam etti:

Dirileriyle mescide hakaret eden leşlerin ölülerinin kaldırılacağı yer cami değil, kilisedir.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23