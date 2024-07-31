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Gündem Tesadüfi olmasa gerektir! Bahçeli’nin Haniye mesajında dikkat çeken detay
Gündem

Tesadüfi olmasa gerektir! Bahçeli’nin Haniye mesajında dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2024-07-31 12:02:00 -
Tesadüfi olmasa gerektir! Bahçeli’nin Haniye mesajında dikkat çeken detay

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Filistin halkıyla baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Filistin halkıyla baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum." dedi.

Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Hamas, saldırının İsrail tarafından düzenlendiği duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit Haniye için bir taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail’in Gazze’ye ve nihai aşamada Lübnan’a yönelik saldırılarına eşzamanlı olarak İsmail Haniye’nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır.

Mezkur suikastin İsrail Başbakanı’nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran’da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır. Haniye suikastinin çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir. Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir. Ortadoğu’daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir. Tehdit çok büyüktür. Daha üzücü olanı ise İsrail ile Filistin arasında barış umutlarının gittikçe kösteklenmesi ve körelmesidir. Bu karanlık tablonun başta İsrail olmak kaydıyla hiçbir ülkeye faydası dokunmayacaktır. Artık sorun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaşırken, bunun yanında ve fevkinde hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haç ile hilalin, şehit ile caninin, merhamet ile melanetin, vicdan ile vandallığın kutuplaşmasına tam olarak evrilmiştir. Tarihin keskin virajlarıyla karşılaştığımız bugünlerde, İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müessir sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar resen ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır. Hamas Siyasi Büro Şefi Sayın İsmail Haniye’ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Filistin halkıyla baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum."
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Yorumlar

MÜMINLER sayilmaz parmak ile, tukenmez kirmak ile

ALKAHIN DAVASI TARIM KALMAZ...ZAFER HAKKIN VE HAKKA INANANLARINDIR...ISTIKKAL HAKJA TAPAN FILISTINLILERINDIR

Gazeteci

Bence bunun arkasında TÜRKİYEde olabilir. PKKya TERÖR EYLEMİ EGİTİMİ veren, KÜRT DEVLETIN KURULMASINA DESTEK VEREN HAMASIN LİDERİ olarak. Ayrıyetten. Eger İSRAEL yapmışsa, ne muazzam istihbarat başarısı. Ne ŞEHİT?. ÇALDIGI SERVET 5 MILYAR DOLAR olan, KATAR DA 5 YILDIZLI OTELERDE, özel uçaklara seyahat eden, 1400, çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar çanice KATL EDİLDİGİNDE, kamera karşısında memnuyityen Sevincle gülüşen bu TERÖR ÖRGÜTÜ HAMASIN YÖNETECİSİN temizlenmesi, dünyada yaşayan her kes için sevince veriçi bir haber.
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