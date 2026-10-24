Çiftçinin yaptığı keşif ülkede gündem oldu! Yüzde 95 saf çıktı!
Çin'de hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan çiftçi toprağın altında tarihi eserler buldu. Eserler arasında altın külçeler, yüzükler ve saç tokalarının olduğu belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin'de hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan çiftçi toprağın altında tarihi eserler buldu. Eserler arasında altın külçeler, yüzükler ve saç tokalarının olduğu belirtildi.
Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Pinglu ilçesinde çobanlık yapan 25 yaşındaki Hei Yun, toprağı kazdığı sırada çok sayıda altın eserle karşılaştı. Tunjungou köyünde yaşayan genç çoban, bir vadideki toprak yamacında ot köklerini sökerken altın parçalarını ortaya çıkardı.
70 kiloya yakın altın buldu Bulunan eserler arasında altın külçeler, altın kumaşlar, yüzükler, altın levhalar, saç tokaları ve altın iplerin bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye gelen arkeoloji ekipleri keşif alanını koruma altına aldı. Yapılan resmi sayımda koleksiyonda toplam 193 eser bulunduğu, bunların toplam ağırlığının ise 68,5 kilogram olduğu açıklandı.
Laboratuvar incelemeleri, eserlerdeki altın saflığının yüzde 95'in üzerinde olduğunu ortaya koydu. Aynı bölgede sığır boynuzu parçaları, insan kemikleri ve kırık çömlek parçaları da ortaya çıkarıldı.
Müzede sergileniyor Ulusal kültür varlığı statüsüne alınan tarihi eserlerin bir bölümü bugün Şanşi Müzesi envanterinde ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, kalan parçalar ise ilgili devlet kurumlarının koruması altında muhafaza ediliyor.
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