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UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

#1
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2. hafta maçları oynandı.

#2
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekipler, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

#3
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

UEFA turnuvalarında bu haftanın sona ermesinin ardından kulüp sıralaması da yeniden güncellendi.

#4
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

TRABZONSPOR 15 BASAMAK YÜKSELDİ

#5
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10 VE TÜRK TAKIMLARINININ GÜNCEL SIRALAMASI ŞÖYLE...

#6
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

1 - Bayern Münih: 131.500

#7
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

2 - Arsenal: 130.000

#8
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

3 - Real Madrid: 126.500

#9
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

4 - PSG: 125.000

#10
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

5 - Inter: 117.000

#11
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

6 - Liverpool: 109.000

#12
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

7 - Manchester City: 106.500

#13
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

8 - Barcelona: 108.250

#14
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

9 - Dortmund: 100.750 10 -

#15
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

10- Leverkusen: 97.000

#16
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

27 - FENERBAHÇE: 60.750

#17
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

46 - GALATASARAY: 46.500

#18
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

98 - BAŞAKŞEHİR: 21.000

#19
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

118 - BEŞİKTAŞ: 16.500

#20
Foto - UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!

143 - TRABZONSPOR: 12.500 ** 15 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

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