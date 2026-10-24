UEFA Kulüpler sıralaması belli oldu! Süper Lig devi 15 basamak birden yükseldi!
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2. hafta maçları oynandı.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekipler, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
UEFA turnuvalarında bu haftanın sona ermesinin ardından kulüp sıralaması da yeniden güncellendi.
TRABZONSPOR 15 BASAMAK YÜKSELDİ
UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10 VE TÜRK TAKIMLARINININ GÜNCEL SIRALAMASI ŞÖYLE...
1 - Bayern Münih: 131.500
2 - Arsenal: 130.000
3 - Real Madrid: 126.500
4 - PSG: 125.000
5 - Inter: 117.000
6 - Liverpool: 109.000
7 - Manchester City: 106.500
8 - Barcelona: 108.250
9 - Dortmund: 100.750 10 -
10- Leverkusen: 97.000
27 - FENERBAHÇE: 60.750
46 - GALATASARAY: 46.500
98 - BAŞAKŞEHİR: 21.000
118 - BEŞİKTAŞ: 16.500
143 - TRABZONSPOR: 12.500 ** 15 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ
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