Gebze’de polisin dalgınlığı kamerada: Bir ayağında bot, diğerinde spor ayakkabı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan ilginç bir an, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görevi başındaki bir polis memurunun bir ayağında bot, diğer ayağında ise spor ayakkabı olduğu görüldü. Yoldan geçen bir vatandaşın kaydettiği görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürdü.

AYAKKABILARINI SONRADAN FARK ETTİ

Görüntülerde, polis memurunun iki farklı ayakkabı giydiği dikkat çekti.

Ayakkabılarının farklı olduğunu sonradan fark ettiği anlar kameraya yansırken, ortaya tebessüm ettiren görüntüler çıktı.

Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği video, günlük hayatın yoğunluğu içinde yaşanabilen dalgınlıkları bir kez daha hatırlattı.