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Sosyal Medya Gebze’de polisin dalgınlığı kamerada: Bir ayağında bot, diğerinde spor ayakkabı!
Sosyal Medya

Gebze’de polisin dalgınlığı kamerada: Bir ayağında bot, diğerinde spor ayakkabı!

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir polis memurunun mesai saatinde yaşadığı tatlı dalgınlık, çevredeki vatandaşların ve görenlerin yüzünü güldürdü. Sabahın erken saatlerinde göreve yetişme telaşıyla dışarı çıkan polis memuru, bir ayağına resmi botunu, diğer ayağına ise spor ayakkabısını giydiğini sonradan fark etti. Durumu fark ettiği andaki tebessüm ettiren anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan ilginç bir an, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görevi başındaki bir polis memurunun bir ayağında bot, diğer ayağında ise spor ayakkabı olduğu görüldü. Yoldan geçen bir vatandaşın kaydettiği görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürdü.

AYAKKABILARINI SONRADAN FARK ETTİ

Görüntülerde, polis memurunun iki farklı ayakkabı giydiği dikkat çekti.

Ayakkabılarının farklı olduğunu sonradan fark ettiği anlar kameraya yansırken, ortaya tebessüm ettiren görüntüler çıktı.

Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği video, günlük hayatın yoğunluğu içinde yaşanabilen dalgınlıkları bir kez daha hatırlattı.

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