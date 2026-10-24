Mersin’de doğdu dünyanın zirvesine oturdu: Bu şampiyonluğumuz çok ballı

TOROSLARIN AROMATİK BİTKİLERİ BALA LEZZET KATIYOR: Toroslar’ın 2 bin rakımındaki Eğriçayır Yaylası, zengin bitki çeşitliliği, yüksek rakımı ve kendine özgü iklim şartlarıyla arıcılık açısından önemli üretim alanları arasında yer alıyor. Bölgede yaz aylarında etkili olan kurak iklim ve yaylaya özgü bitki örtüsü, çiçeklerin nektar özelliklerini şekillendiriyor. Arıların farklı bitki türlerinden topladığı nektarlarla üretilen polifloralı çiçek balı, yoğun aroması, kendine özgü kokusu ve lezzetiyle dikkati çekiyor. Yaylanın doğal florasında bulunan çeşitli çiçeklerden elde edilen nektarlar, arıların kovanlarda işleyerek bala dönüştürdüğü zengin bir kaynak oluşturuyor. Eğriçayır balının karakteristik aroması, Torosların bitki çeşitliliği ve bölgenin iklim özellikleriyle ilişkilendiriliyor. Balın içeriğindeki doğal bileşenlerin biyolojik etkinliğini gösteren yüksek TA değerinin, Eğriçayır Yaylası balının dünya birinciliğine uzanan başarısındaki önemli etkenlerden biri olduğu belirtiliyor. 2019 yılında da Apimondia’da dünyanın en iyi balı seçilen Eğriçayır balı bu kez National Honey Show’da dünyanın en iyi balı olması Türkiye’nin arıcılıktaki kalitesini tescilledi.