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Okan Buruk mu İsmail Kartal mı? Dev derbide 9’uncu yüzleşme

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okan Buruk mu İsmail Kartal mı? Dev derbide 9’uncu yüzleşme

Okan Buruk ile İsmail Kartal arasındaki teknik direktörlük rekabetinde denge bozulmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başındaki iki isim, bugüne kadar çıktıkları 8 resmi maçta 3'er galibiyet alarak kozlarını eşit paylaştı.

#1
Foto - Okan Buruk mu İsmail Kartal mı? Dev derbide 9’uncu yüzleşme

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Derbide iki takımın teknik direktörleri de bir kez daha rakip olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 8 resmi maçta karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Okan Buruk mu İsmail Kartal mı? Dev derbide 9’uncu yüzleşme

Geride kalan derbilerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda iki teknik adam da 3'er kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal'ın yönettiği ekipler ise 10 gol sevinci yaşadı. Öte yandan Okan Buruk ile İsmail Kartal birbirlerine karşı en farklı galibiyetlerini 5-0'lık skorlarla aldı. Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında oynanan müsabakalar şöyle:

#3
Foto - Okan Buruk mu İsmail Kartal mı? Dev derbide 9’uncu yüzleşme

19.05.2024 (Lig) (Okan Buruk) Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (İsmail Kartal) 24.12.2023 (Lig) (İsmail Kartal) Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Okan Buruk) 01.11.2020 (Lig) (İsmail Kartal) Konyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk) 24.02.2020 (Lig) (İsmail Kartal) Çaykur Rizespor : 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

#4
Foto - Okan Buruk mu İsmail Kartal mı? Dev derbide 9’uncu yüzleşme

27.09.2019 (Lig) (Okan Buruk) Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (İsmail Kartal) 30.11.2018 (Lig) (Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İsmail Kartal) 14.02.2015 (Lig) (Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (İsmail Kartal) 21.09.2014 (Lig) (İsmail Kartal) Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Okan Buruk)

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