Okan Buruk mu İsmail Kartal mı? Dev derbide 9’uncu yüzleşme

Geride kalan derbilerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda iki teknik adam da 3'er kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal'ın yönettiği ekipler ise 10 gol sevinci yaşadı. Öte yandan Okan Buruk ile İsmail Kartal birbirlerine karşı en farklı galibiyetlerini 5-0'lık skorlarla aldı. Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında oynanan müsabakalar şöyle: