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Tesadüfen başladığı tekvandoda birçok başarı elde etti

Amasya’da tekvando sporuna 2010 yılında tesadüfen başlayan 21 yaşındaki Sümeyye Şentürk, 2 kere Avrupa ikincisi, 1 defa da dünya beşincisi oldu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:24
Tesadüfen başladığı tekvandoda birçok başarı elde etti

Amasya’da tekvando sporuna 2010 yılında tesadüfen başlayan 21 yaşındaki Sümeyye Şentürk, 2 kere Avrupa ikincisi, 1 defa da dünya beşincisi oldu.


Ailesi erkek kardeşi Emre Şentürk’ü tekvando poomse kursuna kayıt ettirirken, Sümeyye Şentürk’ü de haberi olmadan bu spora yazdırdı. Kardeşini izlemeye gittiğinde kendinin de bu spora yazdırıldığını öğrenen Sümeyye, tesadüfen başladığı bu sporda sayısız Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği ve 1 de dünya beşinciliği elde etti.


2010 yılında tekvandoya başladıktan sonra 2 yıl ara veren milli sporcu Sümeyye Şentürk, “Normalde kardeşimi yazdıracaklardı tekvandoya, ben onu izlemeye gelmiştim. O ara onun vesilesiyle beni de yazdırdılar. Daha sonra iki yıl devam ettim, iki yılda bir ara verme sürecim oldu. Tekrar başladığımda yeni yeni dereceler elde etmeye başladım. Normalde bırakmadan önce hiç derecem yoktu. Şu an devam ediyorum. 2017 yılında Rodos’ta yapılan Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi oldum. Bu yıl Türkiye’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda da ikincilik elde ettim. 2 Avrupa ikinciliğim, 1 de dünya beşinciliğim var. Tesadüfen başladım, tesadüfen başladıktan sonra bir sürü Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği, 1 kere de dünya beşinciliği elde ettim. Mutluyum, inşallah devamını diliyorum” dedi.


Şentürk’ün erkek kardeşi Emre ise şunları söyledi:



“Beni yazdırırken tesadüfen ablamı da yazdırdılar. Ablam daha yetenekli çıktı benden, kendisi Avrupa ikincisi oldu, 2 tane Avrupa ikinciliği var, dünya beşinciliği var. Her sene Türkiye Şampiyonası’nda birinci oluyoruz takımda.”


Her gün Hamit Kaplan Kapalı Spor Salonu’nda antrenmanlara ara vermeden devam Sümeyye Şentürk, 2020 yılında yapılacak Dünya Şampiyonası’nda derece yaparak madalya almayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:24
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