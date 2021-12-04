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Yaşam Tesadüfen 65 milyon yıllık deniz mercanı buldu
Yaşam

Tesadüfen 65 milyon yıllık deniz mercanı buldu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı fosili bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 12:13:00 -
Tesadüfen 65 milyon yıllık deniz mercanı buldu

10 yıldan beri doğa yürüyüşü yapan ve bulduğu ilginç taşları toplayan Mustafa Küçüktaş, bundan 3 yıl önce bu taşların fosil olduğunu öğrendi. Adıyaman'ın Tut ilçesinde 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı fosili bulundu.

Birbirinden ilginç 100’ün üzerinde deniz canlısı fosilini elinde bulunduran Mustafa Küçüktaş, son olarak 65 milyon yıllık olduğu belirlenen ve ağırlığı 10 kilo olan deniz mercanı fosili buldu.

Küçüktaş, fosilin Üst Kratase dönemine yani 65 milyon yıl öncesine ait olduğunu öğrendi.

Fosillerin bulunduğu bölgenin incelenmesi gerektiğini kaydeden Küçüktaş, “İlçemizde tam bir inceleme yapılmadı. İstanbul’daki bir üniversiteden hocamız gelecekti, pandemiden dolayı gelemedi. Burası doğal sit alanı ilan edilebilir” diye konuştu. (İHA)

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