Terzioğlu: İşlenen veri Türkiye’ye kazandıracak

Dış kaynaklı manipülasyonların önüne geçebilmek için datayı işlemenin ve güvende tutmayın önemine işaret eden Terzioğlu, dijital emperyalizmle mücadele konusunda hızla harekete geçilmesi gereken noktalar olduğunu kaydetti.

Terzioğlu, kendi dijital ürün ve servislerini geliştirerek bu hizmetleri güvenli bir şekilde kullanıcılarla buluşturduklarına değinerek şöyle devam etti: “Turkcell’de datayı yalnızca taşımak ve muhafaza etmek için değil, aynı zamanda anlamlandırmak için çalışıyoruz. Hedefimiz veriden değer üretmek, veriyi ham olarak değil işleyerek satmak. İşlendikten sonra değer kazanan verinin hem bize hem Türkiye’ye kazandıracağını düşünüyoruz. Bu yüzden BiP, Yaani, lifebox, fizy, Dergilik ve TV+ gibi dijital servislerimizi tüm dünyadaki kullanıcıların hizmetine sunuyoruz.”