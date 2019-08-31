0553 313 94 23

Tersine akıyor

Samsun’da bulunan Tersakan Çayı, diğer akarsuların aksine kuzeye değil, güneye akarak görenleri şaşkına çeviriyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:32
Tersine akıyor

Samsun’da bulunan Tersakan Çayı, diğer akarsuların aksine kuzeye değil, güneye akarak görenleri şaşkına çeviriyor.


Samsun’un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü’nden doğan Tersakan Çayı, ters yöne akması nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor.100 kilometre uzunluğundaki Tersakan, Yeşilırmak’ın bir kolu olma özelliğini de taşıyor. Ladik’ten çıkan Tersakan, önce Samsun Havza ilçesinin içinden geçerek Amasya’da bulunan Gümüşsuyu Deresi’yle birleşiyor. Ardından Yeşilırmak’a karışan çay oradan Karadeniz’e dökülüyor. Her sene insanlar Tersakan Çayı’nı görmek için Samsun Havza ilçesine gelerek bu tersine durumu kaydediyor.


Her yaz Tersakan Çayı’na gelerek ailesi ile piknik yaptığını belirten Havza ilçesi sakinlerinden Korkmaz Önder, "Tersakan Çayı Ladik Gölü’nden başlıyor, Havza’dan geçerek Amasya gidiyor, orada Yeşilırmak’a karışıyor. Bundan dolayı isimi ’Tersakan’ olarak kaldı. Eski zamanlarda buranın insanları Tersakan’ın suyu ile halı yıkar, bulaşık yıkardı. Çocukları ırmağa girip yüzerlerdi. Tabii şimdi hiçbiri kalmadı. Ben boş vakitlerimde ailemle gelip Tersakan Çayı’nın yanında piknik yapıp eğlenceli vakit geçiriyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sıcak kemoterapi alternatif yöntem değildir"
    1. "Sıcak kemoterapi alternatif yöntem..
    2. Doğu Anadolu’da sağanak uyarısı
    3. Yatırımcı rehberi (10)
    4. Sivaslı sporcu, model uçakta birinci..
    5. Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü
    6. Yatırımcı rehberi (9)
    7. Yatırımcı rehberi (7)
    8. Küçükköyspor MMA bu kez de ‘bingo’..
    9. Rüzgar yeniden Alaçatı'dan esecek
    10. Yatırımcı rehberi (8)
    11. İzmir’de ’roketatar’ paniği
    12. Tomruk yüklü tır alev alev yandı
    13. Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
    14. Sındırgı’da Başpehlivan Dağdeviren
    15. Yatırımcı rehberi (6)
    16. Doktor, şahit olduğu ‘Terör..
    17. Yatırımcı rehberi (5)
    18. Yatırımcı rehberi (4)
    19. Kılıçdaroğlu akıl hocalığı yaptı, HDP..
    20. Yatırımcı rehberi (1)
    21. Yatırımcı rehberi (2)
    22. Yatırımcı rehberi (3)
    23. Vajinismus her 10 kadından birinde..
    24. Murtpaşa’da geleceğin altın madalyalı..
    25. GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Trabzonspor..
    26. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri,..
    27. Türkiye potada 989. maçına çıkıyor
    28. [GRAFİKLİ] Yeşilçam'ın matrak..
    29. Horozları dövüşe işkence yöntemiyle..
    30. Baştuğ’dan Muğlalılara ‘Karabağlar..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı