Ters şeritte giden araç kazaya neden oluyordu Bartın’da, ters şeride giren otomobil sürücüsü tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Bartın’da, ters şeride giren otomobil sürücüsü tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Bartın Amasra yolu Uğurlar köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracı ile Bartın’dan Amasra’ya istikametine seyir halinde olan Dursun Biçim, bölünmüş yolda araç solladığı sırada karşısına birden ters şeritte giden araç çıktı. Bir anda neye uğradığını anlayamayan araç sürücüsü direksiyonu ani bir hareketle kırarak olası bir kazayı önledi. Olay araç içerisinde bulunan kameraya an be an yansıdı. Biçim, “Amasra yol ayrımında önce ters şeritten gelen arabayı son anda fark ettim. Allah korudu” dedi.

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