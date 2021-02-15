Terörün ve kaosun arkasında ABD var

Harun Sekmen İstanbul

Türkiye aleyhine faaliyet yürüten bütün yapılanmaların arkasında hep sözde ‘stratejik ortağımız’ ABD çıkıyor. FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan, ülkemiz üzerinde kirli emelleri olan bütün yapılanmalar, bizzat ABD tarafından korunup kollanıyor. Gezi Parkı provokatörleri, 17/25 Aralık kumpasının senaristleri, FETÖ’cü 15 Temmuz darbe girişiminin organizatörleri ve PKK/PYD’nin elebaşları ABD’den aldıkları destekle Türkiye’ye meydan okuma küstahlığında bulunabiliyor. Halihazırda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i topraklarına tutan, PKK/YPG’ye ağır askeri mühimmat veren ve son olarak Soros’un Türkiye uzantısı olan kızıl fitne lakaplı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ülkemize çağrıda bulunan ABD, tasmalı köpeklerini korumak adına düşmanca tavrını sergilemekten çekinmiyor. Uluslararası ilişkiler uzmanları ve siyaset bilimciler ise Türkiye’nin başına bela olan bütün terör örgütlerinin ve iç mihrakların ABD tarafından sübvanse edildiğine dikkat çekiyor.

Kaos nerede ABD orada

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği Başkanı Ahmet Akgül, ABD’nin Türkiye’ye karşı doğrudan bir vekalet savaşı yürütttüğünü belirterek, “PKK’nın ağır darbe alması ve FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini boşa çıkarılmasından sonra ABD artık bunu gizleme gereği bile duymamaya başladı. Türkiye’nin huzurunu bozan ve milli bütünlüğünü hedef alan her yapılanmanın arkasında hep ABD vardır” dedi. ABD’nin ülkemizde bütün marjinal örgütleri desteklediğini de kaydeden Akgül, “Bu artık aşikar bir durum. ABD bugün çok rahat YPG ile görüşüyor. Bunu artık gizlemiyor. Emrinin altındaki terör organizasyonlarını bize karşı kullanıyor. Bütün marjinal yapılar ve toplum mühendislerinin kışkırttığı sokak hareketleri de bir ABD ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Terörün arkasında ABD var

Siyaset Bilimci ve Araştırmacı Yazar Ercan Çifci, ise Rahip Brunson için yapılanların aynısının bugün Osman Kavala için denendiğini söylüyor. Çifci, şöyle devam etti, “ABD, Türkiye’deki bütün terör örgütlerini destekliyor. Biden’ın başkan olmasıyla birlikte darbe temalı seçim çağrılarının arkasında da ABD var. Siyasi ve ekonomik saldırıların yanı sıra sokakları da karıştırmak isteyen yapının derin gücü ABD’dir.”

ABD’nin Boğaziçi eylemlerindeki etkisine de değinen Çifci, “Ajan Osman Kavala artık Amerika’nın prestij meselesi oldu. Birkaç gün önce yaşanan Boğaziçi kalkışmasının talepleri arasında Kavala da ön sıradaydı. Sadece Kavala değil KHK, kayyım atamaları ve sair her mevzu kaşınacaktır. Ama Anadolu insanı da ülkesinin her daim yanında olacaktır” dedi.