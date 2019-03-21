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Terörün anası Haçlı Batı

Yıllardır başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyayı kana bulayan terör faaliyetlerinin büyük bölümünün Amerika ve Avrupa menşeili olduğu ortaya çıktı. Ülkemize saldırı gerçekleştiren PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ oluşumları da Batı’nın eseri...

21 Mart 2019 Perşembe 09:13

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan “Batı ülkelerinde Yaşanan Hak İhlalleri Raporu”ndaki ‘Batılı ülkelerin terör örgütü militanlarına ve faaliyetlerine verilen destek’ konusundaki bölümde, bugün dünyayı kana bulayan terör örgütlerin neredeyse tamamının Batı tarafından korunduğu ve desteklendiği ortaya konuldu.

PYD’ye eğitimli terörist

Raporda, ABD’nin başta PKK/PYD olmak üzere Suriye’de bulunan çeşitli terör örgütlerini eğittiğini, silah ve lojistik destek verdiği belirtiliyor. FETÖ lideri ve militanlarını da barındıran Amerika’nın ABD’de 140’dan fazla FETÖ okulu, dernek ve vakıf bulunduğuna dikkat çekiliyor. PKK/PYD’ye 2 bin kargo uçak dolusu ve 5 bin tır’dan fazla silah veren aynı ABD, Teksas’ta 2 bin teröristi eğitti, bölgedeki militanlara da silah ve bomba eğitimi veriyor.

Almanya’da 200 PKK derneği

Almanya’nın da ABD’den geri kalır bir tarafı yok. PKK’ya bağlı 200’den fazla dernek, vakıf bulunduğu, terör örgütü mitinglerine izinler verildiğine dikkat çeken rapor, onlarca DHKP-C militanı ile Zekeriya Öz gibi üst düzey FETÖ militanı barındığı ifade ediliyor.

Belçika PKK üssü gibi

Raporda Remzi Kartal, Zübeyir Aydar gibi PKK’nın üst düzey yöneticilerini barındıran Belçika’nın PKK/PYD’ye verdiği silahlar, Browing Hi-Power tabanca, FN marka. Kasım 2016 Nusaybin’de etkisiz hale getirilen PKK’lıların üzerinde Belçika yapımı FN silahlar bulunduğu da ifade ediliyor.

Terör örgütü elebaşı Öcalan için ‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyasına izin veren İngiltere ise, parlamentoda terör örgütü PYD elebaşlarından Müslim">Salih Müslim’i konuşturduğu ve İngiltere’ye sığınan FETÖ militanları arasında hakkında ev hapsi kararı alınan Akın İpek başta olmak üzere, Mustafa Yeşil, Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, Bank Asya eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik gibi isimler yer aldığı belirtiliyor.

Yunan’dan 128 altın vize

Fransa’nın terör örgütü PKK’nın ekonomik faaliyetleri ve silah eğitim kamplarına destek verdiği belirtilen raporda, Fransa’da bazı belediyelerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapanan FETÖ’nin eğitim merkezleri için bütçe oluşturduğu ve özel salon tahsis ettiği bilgisi yer alıyor. Terör örgütü PKK ve DHKP-C’nin eğitim kamplarına destek ve izin veren Yunanistan’ın, darbeci FETÖ militanlarını Türkiye’ye iade etmeyerek, FETÖ’Cü 128 kişiye “altın vize” verdiği belirtiliyor. PKK’nın ekonomik faaliyetleri ve silahlı eğitim kamplarına destek veren İsveç de, 250’den fazla FETÖ’cüyü barındırıyor. İsviçre, yüzlerce FETÖ’cünün iltica talebine olumlu cevap verdi.

Danimarka’da FETÖ’ye ait 10 okul bulunurken, PKK’nın medya faaliyetleri ve eğitim kamplarına da destek verdiği belirtiliyor. Avusturya’da FETÖ’nün 50 eğitim kurumu bulunduğu da ifade ediliyor. 5 FETÖ kurumu bulunan İtalya da PKK/PYD’ye silah ve mayın veriyor.

ABD’de 140 FETÖ okulu

Yine PKK, AB ülkelerinde yılda 30 milyon euro yardım topluyor. Organize suç faaliyetlerinden ise 2 milyar dolar elde ediyor. ABD’de milyarlarca dolarlık ticaret hacmi bulunan FETÖ, 140 okul işletip yılda 500 milyon dolar kazanıyor, bu okullarda 60 bin öğrencinin beynini zehirliyor.

Raporda DAEŞ’i yok etmek için kurulan koalisyonda bulunan ülkelerin örgüte karşı hiçbir mesafe almadığı, Batılı gençlerin örgüte katılması da vurgulanıyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:13
  1. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı
  2. Batı ülkelerinde Yaşanan Hak İhlalleri Raporu
  3. terör örgütleri
  4. ABD
  5. PKK/PYD
  6. FETÖ
  7. FETÖ okulu
  8. PKK
  9. Almanya
  10. DHKP-C
  11. Zekeriya Öz
  12. FETÖ militanı
  13. Remzi Kartal
  14. Zübeyir Aydar
  15. Browing Hi-Power
  16. Terör örgütü elebaşı Öcalan
  17. PYD elebaşlarından Salih Müslim
  18. İngiltere
  19. Mustafa Yeşil
  20. Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros
  21. Bank Asya eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik
  22. Fransa
  23. 15 Temmuz darbe girişimi
  24. Yunanistan
  25. altın vize
  26. İsviçre
  27. Danimarka
  28. Avusturya
  29. AB ülkeleri
  30. DAEŞ

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