Terörü eğiten, donatan ABD ve İsrail’in yanında saf tuttular! Bunun adı uşaklık

Amerika’nın eğitip donattığı PKK/PYD’li teröristler, Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde son 20 günde 21 Mehmetçiğimizi şehit ederken, ruhunu Batı’ya satan içimizdeki kullanışlı aparatlar ise terörle mücadele üzerinden nefret kusuyor. Terörü kaynağında kurutmak ve yurt içine sızmaları önlemek için 2022 yılından beri Irak’ın kuzeyinde oluşturulan kalıcı üslerden rahatsız olan ve küresel emperyalistlerin yanında saf tutan sözde akademisyenler ile güvenlik uzmanları, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alıyor. Ülkemizin bekasını tehdit eden terör belasına yönelik Haçlı-Siyonist desteğini görmezden gelen ve akademik camiada, medyada, siyasette köşe kapan malum isimler, PKK’ya her türlü desteği veren ABD ile İsrail’in yanında yer almamızı, onlara sormadan sınırı geçmememizi ve yurt dışına kalıcı üs kurmamamız gerektiğini söyleyerek efendilerinin ekmeğine yağ sürüyor.

ABD’nin 'Yılmaz' savunucusu

Mehmetçikin zorlu hava şartlarında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü destansı mücadeleyi baltalamaya yönelik skandal açıklamalardan bazıları şöyle:

Eski NATO Subayı olan Esenyurt Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, katıldığı canlı yayında şu skandal ifadeleri kullandı: “Ortadoğu’da oyunu kim kuruyor Batı kuruyor. Yani biz bu Batı’nın oyununun içinde kendimize ne yaptık, kazananın yanında değil, kaybedenin yanında yer seçiyoruz. Yani burada kaybedenin Hamas olacağını, Husi olacağını, İran olacağını biliyoruz. Ama son yaptığımız tercihlerle de bunu böyle söylüyoruz. Yani bütün Amerikan belgelerine bakarsanız, hep şunu söyler; Yani biz dünyayı ikiye ayırdık. Bizim yanımızda olanlar ve olmayanlar. Yani Türkiye onların yanında. İlişkilerimiz de bu kadar kötüye gittiğine göre, yani uluslararası ilişkilerin dördüncü kuralı da şudur; Eğer çıkarlarına göre hareket etmezsen, başkalarıyla çıkarlarını birleştirilmesini sağlayamazsan yalnızlaşırsın.”

Bunlar ne biçim asker!

Daha önce de Pençe Kilit Harekatı’nın yanlış olduğunu ve Türkiye’nin bu kararın ceremesinin çekildiğini söyleyen Emekli Albay Orkun Özeller de, “Sınırdan bu kadar uzaklaşıldığında harekât hedefinden sapar” diyerek, terörü kaynağında kurutmak için mücadelede eden hükümeti suçladı.

CHP ile yerel seçimlerde ittifak istediği için görevden alınan İyi Partili E. Albay Ahmet Zeki Üçok da, “İktidarın savunma politikaları yanlış bundan vazgeçilmeli” diyerek sınır ötesi mücadelesini hedef aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emekli amiral Türker Ertürk de “PKK’lı teröristlerin saldırısı ile CHP-DEM Parti ittifakının hedef alındığını” söyleyecek kadar zıvanadan çıktı. Terör bataklığının kurutulması kapsamında gerçekleştirilen Pençe Kilit Harekatı’na yönelik skandal açıklamaları gazetemize değerlendiren uzmanlar ise “Bunlarınki uzmanlık değil uşaklık” dediler.

Ruhlarını sömürgecilere satmışlar

ASSAM Ankara Şube Başkanı Emekli Binbaşı Şahin Akdoğan, şunları dile getirdi: “Kendi kültürünü ve değerlerini bilmeyen sahip çıkmayanlar elbette başkasının güdümünde yaşayacaktır. Bunun adı köleliktir. Bunlar ruhunu sömürgecilere satmışlar. Biz eskiden kendi ülkemizin içinde dolaşamıyorduk. Şu anda her yerde huzur var. Terörü sınır dışında yakalıyorsun. Madem sınırların içinde kendini korumak istiyorsun o zaman Amerika’nın Suriye’de ve Irak’ta ne işi var? Yunanistan’da ne işi var? Tehlikeyi kaynağında bertaraf etmek önemli. Düşmanı ne kadar ileride karşılarsan o kadar iyidir. Dolayısıyla bahçemize girmemeleri için sınır ötesinde tedbir almalıyız. Bir ülkenin kendine has politikası olmalı. Bu beladan NATO’ya sarılarak veya bir başka yerlere sarılarak kurtulmamız mümkün değildir.”

“Böyle subaylar olmaz olsun”

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise şunları söyledi: “ABD ve İsrail’e karşı her soylu çıkışımız, bize bir ekonomi ve terör operasyonu olarak geri dönüyor. Akıllarınca gözdağı veriyorlar. Böyle subaylar oldukça daha çok Anadolu evladını eli kanlı teröristlere ve emperyalist kahpelere yem ederiz. Bunlar görevdeyken yaşanan olayları derinlemesine incelemek lazım. Ne tür ihanet yaşanmıştır kim bilir? Aynı zamanda öğretim üyesi olan Sait Yılmaz, acaba öğrencilerine ABD ve İsrail’e nasıl uşaklık edilir, şahsiyetsiz bir kişilik nasıl edinilir dersi de veriyor mu? Öğrencilere de yazık. Bir süre önce Tuzla Piyade okulunda namaz kılan subaylara toplu halde işkence eden cuntacılar çıktı. Namaz kılan subaylara yapılan toplu işkence olayı, bu zihniyetin hala planlı ve proje olarak devam ettiğini göstermiştir. Bu durumda, içimizde daha ne kadar bu şekilde asker ve sivil bürokrat vardır sorusu aklımıza geliyor.”