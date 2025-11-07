Terörsüz Türkiye hayat memat meselesidir! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’da buluştu

Medya Genel Yayın yönetmenleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a gündemle ilgili önemli sorular yöneltti. İşte Genel Yayın Yönetmenlerinin soruları ve Numan Kurtulmuş’un verdiği yanıtlar.

“Bu süreç Türklerle Kürtler arasında bir barış süreci değil, terörün tasfiyesidir”

Soru: Türkiye’de yürütülen “Terörsüz Türkiye” süreci, bazı çevrelerde yeniden bir barış süreci gibi yorumlanıyor. Siz bu süreci nasıl tanımlıyorsunuz?

Numan Kurtulmuş:

Bu süreç Türklerle Kürtler arasında bir barış süreci değildir. Devlete karşı silahlı mücadele eden terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesiyle başlayan bir sürecin parlamentoda dikkatle izlenmesidir.

Herhangi bir şekilde örgütle devlet arasında pazarlık söz konusu değildir, bugüne kadar da olmamıştır. Federasyon, ayrı dil ya da imtiyaz gibi talepler gündemde değildir. Bu, terörsüz bir Türkiye’nin inşası sürecidir.

“Komisyon, Türkiye’nin yüzde 95’ini temsil ediyor”

Soru: Komisyon çalışmalarında hangi ilkeler ön plana çıktı?

Kurtulmuş:

Komisyon, Meclis’teki 11 partiden 51 milletvekilinin katılımıyla oluşturuldu. Temsil gücü son derece yüksek; Meclis’in iradesinin yüzde 95’ini yansıtıyor.

Kararlar basit çoğunlukla değil, 5’te 3 nitelikli çoğunlukla alınıyor. Bu, meselenin hassasiyetinin göstergesi.

Bugüne kadar 16 toplantı yaptık, 134 sivil toplum kuruluşunu dinledik. Kimse “Bu süreç olmasın” demedi. Herkes bu acının bitmesini istedi.

“Silah bırakma tescil edilmeden yasa düzenlemesi yapılmaz”

Soru: Komisyon raporundan sonra Meclis’te yasal düzenlemeler gündeme gelecek mi?

Kurtulmuş:

Örgütün gerçekten silah bıraktığının tescil edilmesi en kritik aşamadır.

Bu tespiti biz değil, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı gibi güvenlik kurumları yapar.

Eğer Milli Güvenlik Kurulu “Evet, örgüt feshedilmiştir” derse, Meclis de o zaman gerekli yasal düzenlemeleri yapabilir.

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve numan Kurtulmuş

“Hiç kimseye eyvallah etmeden terörsüz Türkiye kurulacak”

Soru: Süreci zehirleme girişimleri sürüyor. Muhalefetin bazı çıkışları da tartışılıyor. Bu, milli birlik hedefine zarar verir mi?

Kurtulmuş:

Türkiye 50 yıldır terörle ağır bedeller ödedi. Artık bu bitmeli.

Eğer örgüt gerçekten silahı bırakmışsa, devlet de üzerine düşeni yapar.

Hiç kimseye prim vermeden, hiç kimseye eyvallah etmeden terörsüz Türkiye’yi kurmak zorundayız. Bu bir siyasi seçenek değil, hayat memat meselesidir.

Sağdan soldan bazı marjinal çevreler karşı çıkabilir ama %95’lik siyasi konsensüs sürdükçe sonuç alınacaktır.

“İmralı’ya heyet gönderilmesi komisyonun kararıdır”

Soru: Komisyonun İmralı’ya bir ziyaret gerçekleştirmesi gündemde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kurtulmuş:

Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir ama bu kararı verecek olan komisyonumuzdur.

Benim şahsi görüşüm önemli değil.

Çeşitli partiler olumlu yaklaşıyor. Eğer komisyon karar alırsa, İmralı ziyareti teknik olarak mümkündür.

“Pozitif barış: Silahların susmasının ötesine geçmeliyiz”

Soru: Raporun içeriğinde sosyal politikalar ve toplumsal iyileşme adımları da yer alacak mı?

Kurtulmuş:

Barışın iki yönü vardır: “Negatif barış”, yani silahların susması; bir de “pozitif barış”, yani terörü doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması.

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, bölgesel kalkınma, sosyal adalet, demokratik standartların yükseltilmesi bu sürecin temelidir.

PKK son silahını da verse, eğer o nedenler ortada kalırsa, yarın bir başka örgüt çıkar. O yüzden kalıcı barışı tesis etmek esastır.

“Kırmızı çizgimiz vatanın bütünlüğüdür”

Soru: Toplumda bazı kesimler sürece temkinli yaklaşıyor. Bu hassasiyetler süreci yavaşlatır mı?

Kurtulmuş:

Kimse “Ben senden daha vatanseverim” duygusuyla hareket etmesin.

Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, gazilerimizi incitecek hiçbir adım atmayız.

Ama herkes fikrini özgürce söylemeli.

Kırmızı çizgilerimiz; devletin bölünmezliği, vatanın bütünlüğü, milletin kardeşliğidir.

Bu çerçevenin içinde toplumun tamamı yer alır.

“Bu sefer mutlaka başaracağız”

Soru: Geldiğimiz noktada sürecin akamete uğrama riski görüyor musunuz?

Kurtulmuş:

Çok fazlası gitti, azı kaldı.

Bu sefer mutlaka başaracağız.

Ya biz kazanacağız, ya emperyalizm kazanacak. İş bu kadar net bir noktadadır.

“Çözüm süreciyle fark çok büyük”

Soru: Çözüm süreciyle bugünkü tablo arasında fark var mı?

Kurtulmuş:

O dönemde devletin içinde FETÖ’nün güçlü etkisi vardı. Oslo görüşmelerinin sızdırılması, Habur provokasyonları, Paris suikastı… Hepsi o dönemin tuzaklarıydı.

Bugün ise süreci yürüten devlet kurumlarının tamamı siyasi iradenin emri altındadır.

Siyaset ilk kez bir konuda ortak noktada duruyor. Bu, Türkiye için tarihi bir kazanımdır.

“Kürt’ün onuru, Türk’ün gururu korunacak”

Soru: Meclis’te atılan “Biji Apo” sloganları tepki çekti. Bu tür eylemler süreci baltalar mı?

Kurtulmuş:

Elbette provokasyondur.

Bizim için bu sürecin “altın oranı”, Kürt’ün onurunu, Türk’ün gururunu koruyarak tamamlamaktır.

Devletin Kürt halkıyla bir problemi yoktur.

Tam bunu söylerken bir gün sonra Diyarbakır’da rezalet çıkaran üç-beş kişi sürece zarar vermek istiyor.

Ama devlet gereğini yaptı; o kişilerin tamamı tutuklandı.