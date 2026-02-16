Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol!

Kirli pazarlık değil, tasfiye süreci

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bugün koordinatör milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, komisyon raporunun bu hafta tamamlanması öngörülüyor. Mart ayında TBMM gündemine taşınması planlanan geçici yasa taslağı, sadece varlığını sona erdirdiği tescillenen örgütler için geçerli olacak. Bu sayede, devletin bekasına kasteden FETÖ gibi hain yapıların düzenlemeden istifade etmesinin önüne set çekilecek.

Suça karışmayanlara 5 yıl takip

Düzenlemeye göre, PKK içerisinde yer alıp herhangi bir silahlı eyleme veya suça karışmamış şahıslar, bir yıl içinde teslim olmaları halinde "etkin pişmanlık" benzeri bir rejimden yararlanabilecek. Ancak bu kişilerin cezaevine girmemesi "cezasızlık" anlamına gelmeyecek.

Sıkı Takip: Suça karışmayan örgüt üyeleri, 5 yıl boyunca adli kontrol altında tutulacak.

Suça karışmayan örgüt üyeleri, 5 yıl boyunca adli kontrol altında tutulacak. Gözetim: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yeniden suça meyil edenler için süreç iptal edilecek.

İmralı için "Umut Hakkı" dışında kapılar kapalı

Toplumun hassasiyetle takip ettiği İmralı canisi için ise şartlı salıverilme gibi bir durumun söz konusu dahi olmadığı vurgulanıyor. Terör elebaşı için tek seçenek olarak masada duran "Umut Hakkı" konusunda ise henüz verilmiş bir karar bulunmuyor. Düzenleme, vatanın birliğine kasteden suçların niteliğine göre infaz sisteminde yeni bir denetim modeli öngörüyor.