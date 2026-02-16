Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol!
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan yeni yasal düzenlemede ayrıntılar belli olmaya başladı. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın lağvedilmesi ve terörün kökünün kazınması amacıyla yürütülen çalışmalarda, suça karışmamış örgüt üyeleri için 5 yıllık adli kontrol şartı gündemde. Kirli emelleri peşinde koşan FETÖ ve diğer şer odakları ise bu düzenlemenin tamamen dışında tutulacak.
Kirli pazarlık değil, tasfiye süreci
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bugün koordinatör milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, komisyon raporunun bu hafta tamamlanması öngörülüyor. Mart ayında TBMM gündemine taşınması planlanan geçici yasa taslağı, sadece varlığını sona erdirdiği tescillenen örgütler için geçerli olacak. Bu sayede, devletin bekasına kasteden FETÖ gibi hain yapıların düzenlemeden istifade etmesinin önüne set çekilecek.
Suça karışmayanlara 5 yıl takip
Düzenlemeye göre, PKK içerisinde yer alıp herhangi bir silahlı eyleme veya suça karışmamış şahıslar, bir yıl içinde teslim olmaları halinde "etkin pişmanlık" benzeri bir rejimden yararlanabilecek. Ancak bu kişilerin cezaevine girmemesi "cezasızlık" anlamına gelmeyecek.
- Sıkı Takip: Suça karışmayan örgüt üyeleri, 5 yıl boyunca adli kontrol altında tutulacak.
- Gözetim: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yeniden suça meyil edenler için süreç iptal edilecek.
İmralı için "Umut Hakkı" dışında kapılar kapalı
Toplumun hassasiyetle takip ettiği İmralı canisi için ise şartlı salıverilme gibi bir durumun söz konusu dahi olmadığı vurgulanıyor. Terör elebaşı için tek seçenek olarak masada duran "Umut Hakkı" konusunda ise henüz verilmiş bir karar bulunmuyor. Düzenleme, vatanın birliğine kasteden suçların niteliğine göre infaz sisteminde yeni bir denetim modeli öngörüyor.