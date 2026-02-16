  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol!
Gündem

Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol!

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol!

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan yeni yasal düzenlemede ayrıntılar belli olmaya başladı. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın lağvedilmesi ve terörün kökünün kazınması amacıyla yürütülen çalışmalarda, suça karışmamış örgüt üyeleri için 5 yıllık adli kontrol şartı gündemde. Kirli emelleri peşinde koşan FETÖ ve diğer şer odakları ise bu düzenlemenin tamamen dışında tutulacak.

Kirli pazarlık değil, tasfiye süreci

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bugün koordinatör milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, komisyon raporunun bu hafta tamamlanması öngörülüyor. Mart ayında TBMM gündemine taşınması planlanan geçici yasa taslağı, sadece varlığını sona erdirdiği tescillenen örgütler için geçerli olacak. Bu sayede, devletin bekasına kasteden FETÖ gibi hain yapıların düzenlemeden istifade etmesinin önüne set çekilecek.

 

Suça karışmayanlara 5 yıl takip

Düzenlemeye göre, PKK içerisinde yer alıp herhangi bir silahlı eyleme veya suça karışmamış şahıslar, bir yıl içinde teslim olmaları halinde "etkin pişmanlık" benzeri bir rejimden yararlanabilecek. Ancak bu kişilerin cezaevine girmemesi "cezasızlık" anlamına gelmeyecek.

 

  • Sıkı Takip: Suça karışmayan örgüt üyeleri, 5 yıl boyunca adli kontrol altında tutulacak.
  • Gözetim: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yeniden suça meyil edenler için süreç iptal edilecek.

 

İmralı için "Umut Hakkı" dışında kapılar kapalı

Toplumun hassasiyetle takip ettiği İmralı canisi için ise şartlı salıverilme gibi bir durumun söz konusu dahi olmadığı vurgulanıyor. Terör elebaşı için tek seçenek olarak masada duran "Umut Hakkı" konusunda ise henüz verilmiş bir karar bulunmuyor. Düzenleme, vatanın birliğine kasteden suçların niteliğine göre infaz sisteminde yeni bir denetim modeli öngörüyor.

1
Neriman

Teröriste hemde başı diyeceksin binlerce şehit hakkı varken umut hakkından bahsetmek,dile getirmek akıl alır gibi değil.Ne akla,ne vicdana ,nede mantığa uymuyor.
