Yeniakit Publisher
Petrol fiyatlarında savaş harketliliği
Giriş Tarihi:

Petrol fiyatlarında savaş harketliliği

Petrol fiyatları, Washington ile Tahran arasında yapılacak görüşmeler öncesinde yatay seyretti. İran ile ABD arasındaki gerilimin petrol akışını sekteye uğratabileceği endişeleri fiyatları desteklerken, OPEC+’ın Nisan ayından itibaren üretim artışlarına yeniden başlama eğiliminde olması piyasada denge unsuru oluşturdu. Brent ham petrol vadeli işlemleri, Cuma günü 23 sent yükselişle kapanmasının ardından 3 sent düşüşle varil başına 67,72 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 3 sent düşüşle 62,86 dolardan işlem gördü. Tatil nedeniyle Pazartesi günü WTI için resmi kapanış fiyatı oluşmayacak.

Petrol fiyatlarında savaş harketliliği

Geçen hafta her iki gösterge de haftalık bazda değer kaybetti. Brent yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle haftayı tamamlarken, WTI yüzde 1 geriledi. Bu düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Perşembe günü Washington’ın önümüzdeki ay İran ile bir anlaşmaya varabileceği yönündeki açıklamaları etkili oldu. İki ülke, Tahran’ın nükleer programı konusunda süren anlaşmazlığı çözmek ve yeni bir askeri çatışmayı önlemek amacıyla bu ayın başında müzakerelere yeniden başlamıştı. Tarafların Salı günü Cenevre’de ikinci tur görüşmeleri yapması bekleniyor.

Petrol fiyatlarında savaş harketliliği

Pazar günü basına konuşan bir İranlı diplomata göre Tahran, enerji ve madencilik yatırımları ile uçak alımlarını da içeren ve her iki tarafa ekonomik fayda sağlayacak bir nükleer anlaşma arayışında. IG piyasa analisti Tony Sycamore, “Her iki tarafın da temel kırmızı çizgilerinde ısrar etmesi bekleniyor. Bu nedenle bir anlaşmaya varılması ihtimali düşük ve bu durum muhtemelen fırtına öncesi sessizlik olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarında savaş harketliliği

RABD’li yetkililere göre Washington bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderdi ve görüşmelerin başarısız olması halinde uzun süreli bir askeri operasyon ihtimaline hazırlanıyor. İran Devrim Muhafızları ise ülke topraklarına yönelik bir saldırı durumunda ABD’ye ait herhangi bir askeri üssü hedef alabilecekleri uyarısında bulundu. ABD-İran geriliminin fiyatları desteklemesi sürerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC+’ın, üç aylık aranın ardından yaz aylarındaki yüksek talebi karşılamak amacıyla Nisan’dan itibaren üretim artışlarına yeniden başlama eğiliminde olduğu bildirildi. Sycamore, “Piyasa bu haberlere makul tepki verdi” dedi ve ekledi: “Eğer bu jeopolitik prim ya da destek olmasaydı, WTI muhtemelen bu sabah 60 doların altında işlem görüyor olurdu.”

Petrol fiyatlarında savaş harketliliği

