Petrol fiyatlarında savaş harketliliği

RABD’li yetkililere göre Washington bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderdi ve görüşmelerin başarısız olması halinde uzun süreli bir askeri operasyon ihtimaline hazırlanıyor. İran Devrim Muhafızları ise ülke topraklarına yönelik bir saldırı durumunda ABD’ye ait herhangi bir askeri üssü hedef alabilecekleri uyarısında bulundu. ABD-İran geriliminin fiyatları desteklemesi sürerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC+’ın, üç aylık aranın ardından yaz aylarındaki yüksek talebi karşılamak amacıyla Nisan’dan itibaren üretim artışlarına yeniden başlama eğiliminde olduğu bildirildi. Sycamore, “Piyasa bu haberlere makul tepki verdi” dedi ve ekledi: “Eğer bu jeopolitik prim ya da destek olmasaydı, WTI muhtemelen bu sabah 60 doların altında işlem görüyor olurdu.”