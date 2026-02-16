Petrol fiyatlarında savaş harketliliği
Petrol fiyatları, Washington ile Tahran arasında yapılacak görüşmeler öncesinde yatay seyretti. İran ile ABD arasındaki gerilimin petrol akışını sekteye uğratabileceği endişeleri fiyatları desteklerken, OPEC+’ın Nisan ayından itibaren üretim artışlarına yeniden başlama eğiliminde olması piyasada denge unsuru oluşturdu. Brent ham petrol vadeli işlemleri, Cuma günü 23 sent yükselişle kapanmasının ardından 3 sent düşüşle varil başına 67,72 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 3 sent düşüşle 62,86 dolardan işlem gördü. Tatil nedeniyle Pazartesi günü WTI için resmi kapanış fiyatı oluşmayacak.