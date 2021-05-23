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Gündem Terörle mücadelede yeni strateji! Mete Yarar açıkladı! Nurettin’i ve Kalkan’ı öldürmek arasında fark yok
Gündem

Terörle mücadelede yeni strateji! Mete Yarar açıkladı! Nurettin’i ve Kalkan’ı öldürmek arasında fark yok

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Sofi Nurettin'in öldürülmesi örgütü enkaza sürükledi. Türkiye’nin dış operasyonlardaki stratejisini anlatan Terör ve güvenlik uzmanı Mete Yarar “Duran Kalkan’ın öldürülmesi arasında fark yok” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 13:22:00 -

Türkiye strateji değiştirdi. Terör örgütü PKK'nın artık üst düzeyleri hedefte. Milli İstihbarat Teşkilatı tespit ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getiriyor. Teröristler artık dağda, ovada, şehirde veya herhangi bir yerde rahat değil.

En son terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Sofi Nurettin'in öldürülmesi örgüte büyük darbe vurdu. Peki bu operasyonlar nasıl yapılıyor? Bu eylemlerin anlamı ne?

Peki PKK'nın üst düzey hedefleri nasıl belirleniyor, teröristlerin sıkı takibi nasıl yapılıyor? Güvenlik uzmanı Mete Yarar bu operasyonların şifrelerini ve başarıya ulaşma nedenlerini CNN TÜRK’e anlattı.

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Yorumlar

Deniz Hakan

Sedat Peker 7 her şey ortada
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Nur

İnşallah duran kalkan denen spsysuzla karayılan denen soysuzunda leşini bekliyoruz
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