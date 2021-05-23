Terörle mücadelede yeni strateji! Mete Yarar açıkladı! Nurettin’i ve Kalkan’ı öldürmek arasında fark yok

Türkiye strateji değiştirdi. Terör örgütü PKK'nın artık üst düzeyleri hedefte. Milli İstihbarat Teşkilatı tespit ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getiriyor. Teröristler artık dağda, ovada, şehirde veya herhangi bir yerde rahat değil.

En son terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Sofi Nurettin'in öldürülmesi örgüte büyük darbe vurdu. Peki bu operasyonlar nasıl yapılıyor? Bu eylemlerin anlamı ne?

Peki PKK'nın üst düzey hedefleri nasıl belirleniyor, teröristlerin sıkı takibi nasıl yapılıyor? Güvenlik uzmanı Mete Yarar bu operasyonların şifrelerini ve başarıya ulaşma nedenlerini CNN TÜRK’e anlattı.