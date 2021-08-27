  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terörle mücadele şube eski müdürünün eşi FETÖ'den tutuklandı
Endonezya'da toprak kayması: Ölü ve kayıplar var
Elektrik akımına kapılan kadını hastaneden alıp toprağa gömmek istediler
CHP'li İBB çalışanları birbirine girdi
Gündem Terörle mücadele şube eski müdürünün eşi FETÖ'den tutuklandı
Gündem

Terörle mücadele şube eski müdürünün eşi FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'den tutuklanan İstanbul Terörle Mücadele Şube eski Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 20:16:00 -
Terörle mücadele şube eski müdürünün eşi FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'den tutuklanan İstanbul Terörle Mücadele Şube eski Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye'de gerçekleştirilen operasyonda, Terörle Mücadele Şube eski Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu ve bu sebeple aranmasının olduğu tespit edildi.

Semra Köse’ye ait Bylock yazışmaları incelendiğinde FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen'in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına yazı haline getirilerek paylaşıldığı, yine 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yapıldığı belirlendi.

Örgüt üyeliği suçundan tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Semra Köse, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli Semra Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay